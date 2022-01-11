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Aziz dizisi 9. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Aziz'den Efnan'a aşk ilanı!

11.01.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz dizisinin merakla beklenen 9. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Aziz'in atölyedeki herkesin gözü önünde Efnan'ı alnından öptüğü sahnede Efnan büyük bir heyecan yaşıyor. Aziz, "Misafirim ol, ömrümüzün sonuna kadar..." sözleriyle Efnan'a duygularını açıkça söylüyor. Efnan'ın bayılması dikkat çekerken izleyicileri aşk dolu bir bölüm bekliyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, iki haftalık aranın ardından 9. yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Aziz'in yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Aziz (1)(22)

AZİZ'İN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip'in karşısına geçip hesap sorar. Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır.

Aziz (1)(21)
Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır?
Aziz (2)(21)
İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.
Aziz (4)(18)

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.
Aziz (2)(22)

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Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Murat Yıldırım
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