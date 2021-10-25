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Aziz dizisi ne zaman başlıyor? Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Aziz'in yayın tarihi açıklandı!

25.10.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım, bu defa dönem dizisi Aziz ile ekranlara dönüyor. Son olarak Ramo'dan başrol oynayan Murat Yıldırım, 1930'lu yıllarda geçecek olan dizideki yeni rolüyle ise hayranlarını şaşırtacak. Yayın tarihi de açıklanan Aziz'in 1. bölümünden de yeni fragman yayınlandı.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi ilk bölümüyle 5 Kasım Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak.

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Seyirciyi Antakya'da 1930'lu yıllara götürecek olan Aziz duygu yüklü hikayesi, atmosferi, kostümleri ve aksesuarları ile dikkat çekecek.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği dizinin yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturuyor.

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Senaryosunu ise Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor.

Aziz (6)

Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan ve İmren Şengel eşlik ediyor.

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5 Kasım Cuma akşamı Show TV'de ekrana gelecek, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Aziz'in proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan yapıyor.

Aziz (8)

AZİZ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Aziz

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir.

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Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

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İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur.

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Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır.

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Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

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Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Ahmet Mümtaz Taylan Damla Sönmez
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