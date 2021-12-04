MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez, derin sırt dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu!

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez, derin sırt dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu!

04.12.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'de hayat verdiği 'Dilruba' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Damla Sönmez, sırt dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez, derin sırt dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu!

Başrollerini Simay Barlas ve Murat Yıldırım'la paylaştığı Aziz dizisiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Damla Sönmez, Muhsin Akgün'e verdiği dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez, sırt dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

1987 yılında İstanbul'da doğan Damla Sönmez, Joseph Fransız Lisesi’nden mezun oldu.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez, derin sırt dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu!

Paris Sorbonne Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan Sönmez, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçiş yaptı.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez, derin sırt dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu!

Keman ve piyano eğitimi alan oyuncu, 2004 yılında yayınlanan Camdan Pabuçlar dizisiyle kameralarla tanıştı.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez, derin sırt dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu!

Omuz Omuza, Emret Komutanım, Bir Aşk Hikayesi, Türkan, Güllerin Savaşı gibi yapımlarda rol alan Sönmez, genç yaşına rağmen birçok projede seyirci karşısına çıktı.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez, derin sırt dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu!

Şimdilerde Aziz dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, sosyal medyada da epey aktif. Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Sönmez, hayatına dair kareleri sevenleriyle paylaşıyor.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez, derin sırt dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu!

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez, derin sırt dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndüÜlkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü
PARTNER"Kızımız annesine benziyor""Kızımız annesine benziyor"
Öpüşme açıklaması: 'Evet'im yokÖpüşme açıklaması: 'Evet'im yok
Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Bulgarlar tezgahları adeta talan etti: Pazarda 3 bin TL harcadım

Bulgarlar tezgahları adeta talan etti: Pazarda 3 bin TL harcadım

'Cübbeli' yorumu: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni

'Cübbeli' yorumu: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Kılıçdaroğlu: Borç faizleri silinecek, esnaf bakanlığı kurulacak

Kılıçdaroğlu: Borç faizleri silinecek, esnaf bakanlığı kurulacak

Didem Soydan tatilde kasığını paylaştı!

Didem Soydan tatilde kasığını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.