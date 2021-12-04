Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez, derin sırt dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu!

Başrollerini Simay Barlas ve Murat Yıldırım'la paylaştığı Aziz dizisiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Damla Sönmez, Muhsin Akgün'e verdiği dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.

1987 yılında İstanbul'da doğan Damla Sönmez, Joseph Fransız Lisesi’nden mezun oldu.

Paris Sorbonne Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan Sönmez, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçiş yaptı.

Keman ve piyano eğitimi alan oyuncu, 2004 yılında yayınlanan Camdan Pabuçlar dizisiyle kameralarla tanıştı.

Omuz Omuza, Emret Komutanım, Bir Aşk Hikayesi, Türkan, Güllerin Savaşı gibi yapımlarda rol alan Sönmez, genç yaşına rağmen birçok projede seyirci karşısına çıktı.

Şimdilerde Aziz dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, sosyal medyada da epey aktif. Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Sönmez, hayatına dair kareleri sevenleriyle paylaşıyor.



