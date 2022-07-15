Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Damla Sönmez, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri. Birçok anını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

35 yaşındaki oyuncu Damla Sönmez uzun yıllardır ekranlarda yer alıyor.

Ekranların tanınan simalarından biri olan Damla Sönmez, göğüs dekolteli poz verdi.

O poz kısa sürede takipçilerinden on binlerce beğeni ve bini aşkın yorum aldı.

Güzel oyuncunun Instagram hesabında 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Damla Sönmez oyunculuk alanında birçok ödüle layık görüldü.

İşte Damla Sönmez'in Instagram pozları...





