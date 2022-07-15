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  4. Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

15.07.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolü Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde Dilruba Paşazadeoğlu karakterine hayat veren Damla Sönmez sosyal medya pozuyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Damla Sönmez, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri. Birçok anını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

35 yaşındaki oyuncu Damla Sönmez uzun yıllardır ekranlarda yer alıyor.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Damla Sönmez, göğüs dekolteli poz verdi.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

O poz kısa sürede takipçilerinden on binlerce beğeni ve bini aşkın yorum aldı.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

Güzel oyuncunun Instagram hesabında 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

Damla Sönmez oyunculuk alanında birçok ödüle layık görüldü.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

İşte Damla Sönmez'in Instagram pozları...

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez göğüs dekolteli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez
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