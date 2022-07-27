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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?"

27.07.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Aziz dizisindeki Dilruba karakteri ile televizyon ekranlarına gelen Damla Sönmez, sıcak havaların bastırmasıyla tatil keyfine tam gaz devam ediyor. Keyifli anlarını paylaşan oyuncu, iddialı pozuyla gündeme geldi.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?"

Oyuncu kimliğiyle tanınan Damla Sönmez yıllar içerisinde birçok farklı proje ile anıldı. Kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da gündeme gelen isim, son paylaşımıyla dikkat çekti.

TATİL POZUYLA OLAY OLDU

Damla Sönmez, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer almaya başladı.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu!

Tişörtüyle poz veren oyuncuya binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu!

O poza, "Altına bir şey giymedin mi?", "Bayılıyorum sana" gibi yorumlar yapıldı.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu!

Damla Sönmez son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu!

Başarılı oyuncunun Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu!

İşte Sönmez'in Instagram pozları...

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu!

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu!

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu!

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Damla Sönmez
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