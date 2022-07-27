Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?"

Oyuncu kimliğiyle tanınan Damla Sönmez yıllar içerisinde birçok farklı proje ile anıldı. Kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da gündeme gelen isim, son paylaşımıyla dikkat çekti.

TATİL POZUYLA OLAY OLDU

Damla Sönmez, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer almaya başladı.

Tişörtüyle poz veren oyuncuya binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

O poza, "Altına bir şey giymedin mi?", "Bayılıyorum sana" gibi yorumlar yapıldı.

Damla Sönmez son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Başarılı oyuncunun Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.

İşte Sönmez'in Instagram pozları...





