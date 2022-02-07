Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Başrollerini Damla Sönmez, Murat Yıldırım ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz dizisi, ilk bölümünden itibaren ilgiyle izleniyor. Dizinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış, kızı Zeyno ile pozunu paylaştı. Tanış, pazar pozuna ''Canım kızımla Atatürk Arboretumu'nda şahane bir gezi yaptık'' notunu düştü.

İlk evliliğini Gülay Sezer ile yapan Fırat Tanış, 2014 yılında Kübra Tanış ile nikah masasına oturdu.

Fırat Tanış'ın ikinci evliliğinden 'Zeyno' adını verdiği bir kızı dünyaya geldi.

Tam adı Nuri Fırat Tanış olan oyuncu, Gürcistan Ahıska kökenli bir ailenin oğlu.

1975 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan Fırat Tanış, lise yıllarında tiyatroya ilgi duymaya başladı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan ünlü oyuncu, bir süre İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kariyerinin ilk yıllarında radyo programı sunan Tanış, 2001 yılında yer aldığı Yeditepe İstanbul dizisiyle ekran macerasına başlamıştı.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Fırat Tanış, iyi derecede saz çalabiliyor.

Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



