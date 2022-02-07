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  4. Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

07.02.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde Aziz ve Kulüp dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Fırat Tanış, magazin basınından uzak bir hayat sürüyor. Fırat Tanış, kızı Zeyno ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Başrollerini Damla Sönmez, Murat Yıldırım ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz dizisi, ilk bölümünden itibaren ilgiyle izleniyor. Dizinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış, kızı Zeyno ile pozunu paylaştı. Tanış, pazar pozuna ''Canım kızımla Atatürk Arboretumu'nda şahane bir gezi yaptık'' notunu düştü.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

İlk evliliğini Gülay Sezer ile yapan Fırat Tanış, 2014 yılında Kübra Tanış ile nikah masasına oturdu.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Fırat Tanış'ın ikinci evliliğinden 'Zeyno' adını verdiği bir kızı dünyaya geldi.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Tam adı Nuri Fırat Tanış olan oyuncu, Gürcistan Ahıska kökenli bir ailenin oğlu.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

1975 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan Fırat Tanış, lise yıllarında tiyatroya ilgi duymaya başladı.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan ünlü oyuncu, bir süre İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Kariyerinin ilk yıllarında radyo programı sunan Tanış, 2001 yılında yer aldığı Yeditepe İstanbul dizisiyle ekran macerasına başlamıştı.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Fırat Tanış, iyi derecede saz çalabiliyor.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı!


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