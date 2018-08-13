Aziz Yıldırım: Ali Koç en az 6 yıl kalmalı

Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında flaş bir açıklamada bulundu. Dilmen, Aziz Yıldırım ile röportaj yaptıklarını ve henüz yayınlanmayan bu programın içinde 'Ali Koç' hakkında konuştuklarını dile getirdi.
Dilmen, "Fenerbahçe, Benfica maçındaki kadrodan 4 farklı isim tercih etmiş bugün. Benfica rövanşına hangi 11 ile çıkar bilemem ama iyi başlaması, 3 puanla başlaması önemliydi. Bugün oynanan maçlarda zeminler oldukça iyiydi. Rize ve Sivas zeminleri süperdi, Fenerbahçe stadının zemini de fena değildi. Bu maç az daha 2-2 bitiyordu. Enteresan futbol.
Bugün herhangi bir kişi başkan seçilmiş olsa bu coşkuyu vermezdi. Ali Bey’in camiada farklı bir yeri ve kredisi var. Hatta NTV ile Aziz Bey ile evinde program çektiğimizde enteresan şeyler söyledi. ‘İnşallah bizden daha başarılı olurlar ve Ali Koç en az 6 yıl kalmalı’ dedi." ifadelerini kullandı.
Aykut Demir'den Trabzonspor'a cevap geldi
Abdurrahim Albayrak: Allah'ın cezası Trump bizi mahvetti
Dev transfer resmen açıklandı
Galatasaray'da deprem!
İslam Slimani Fenerbahçe formasını giydi! Fenerbahçe Slimani'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı
Beşiktaş Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı!
Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!
Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
İslam Slimani Fenerbahçe'den 4.5 milyon Euro civarında para alacak
Fikret Orman duyurdu! Beşiktaş seçime gidiyor
FIFA, Manisaspor'a 6 puan silme cezası verdi!
Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!
Hırvat oyuncu Corluka, milli formaya veda etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum