Aziz Yıldırım: Ali Koç en az 6 yıl kalmalı

Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında flaş bir açıklamada bulundu. Dilmen, Aziz Yıldırım ile röportaj yaptıklarını ve henüz yayınlanmayan bu programın içinde 'Ali Koç' hakkında konuştuklarını dile getirdi.

Dilmen, "Fenerbahçe, Benfica maçındaki kadrodan 4 farklı isim tercih etmiş bugün. Benfica rövanşına hangi 11 ile çıkar bilemem ama iyi başlaması, 3 puanla başlaması önemliydi. Bugün oynanan maçlarda zeminler oldukça iyiydi. Rize ve Sivas zeminleri süperdi, Fenerbahçe stadının zemini de fena değildi. Bu maç az daha 2-2 bitiyordu. Enteresan futbol.

Bugün herhangi bir kişi başkan seçilmiş olsa bu coşkuyu vermezdi. Ali Bey’in camiada farklı bir yeri ve kredisi var. Hatta NTV ile Aziz Bey ile evinde program çektiğimizde enteresan şeyler söyledi. ‘İnşallah bizden daha başarılı olurlar ve Ali Koç en az 6 yıl kalmalı’ dedi." ifadelerini kullandı.

