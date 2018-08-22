SPOR

Aziz Yıldırım'dan Emre Akbaba hamlesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2018 12:27 | Son Güncelleme

Galatasaray’a imza atan Emre Akbaba, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamış. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın lig bitmeden Alanyasporlu yıldızın transferini bitirdiği belirtildi. 25 yaşındaki 10 numara 4 yıllık imza atacaktı.

Aziz Yıldırım'dan Emre Akbaba hamlesi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım-Ali Koç rekabetine sahne olan 2-3 Haziran seçimleri hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunda tarihin akışını değiştirdi. Ali Koç, ezici bir üstünlükle seçimi kazanırken, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son verdi. Peki Aziz Yıldırım seçilseydi ne olacaktı? Bu konuyla ilgili birçok spekülasyon var. Yıldırım'ın göreve devam etmesi halinde kulübe 100 milyon Euro'nun üzerinde sponsor geliri sağlayacağı, Aykut Kocaman önderliğinde büyük bir atılım başlatarak şampiyonluk için hayli iddialı bir kadro kuracağı hep konuşuldu.

ANGEL ROMERO DA GELECEKTİ

Yıldırım seçilseydi, 4 Haziran sabahı ilk iş olarak Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba'nın transferini açıklayacaktı. 25 yaşındaki 10 numaranın 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı, ilk yıl ücretinin 1.7 milyon Euro olacağı, sonraki her yıl alacağı paranın 100 bin Euro artacağı bildirildi. Ancak hem Yıldırım seçilemedi hem de Kocaman'la yollar ayrıldı ve protokol bozuldu. Yıldırım'ın anlaştığı diğer isim, Corinthians'tan Paraguaylı kanat oyuncusu Angel Romero'ydu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN EMRE AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un, "Emre Akbaba'yı bize Alanyaspor Başkanı teklif etti" sözlerine Başkan Hasan Çavuşoğlu'ndan çarpıcı bir yanıt geldi. Derin Futbol'a konuşan Çavuşoğlu, "Ali Koç başkan seçildikten 15-20 gün sonra bizi aradı. 'Salih Uçan artı para verelim' dedi. Teklifi kabul etmedim. Daha önce de Aziz Bey, 'Alper Potuk artı para' teklifinde bulunmuştu. Emre'nin menajeri, Comolli ve Cocu ile oturmuş, forma numarasına kadar konuşulmuş. Herkes doğruları konuşsun" açıklamasını yaptı.

(SABAH)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyorEdin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor
F.Bahçeli futbolcu Mehmet Topal'a İngiltere'den talipF.Bahçeli futbolcu Mehmet Topal'a İngiltere'den talip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Emre Akbaba aziz yıldırım Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Michael Frey Zürich'te kadro dışı bırakıldı!

Michael Frey Zürich'te kadro dışı bırakıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aziz Yıldırım'dan Emre Akbaba hamlesi

Aziz Yıldırım'dan Emre Akbaba hamlesi

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

F.Bahçeli futbolcu Mehmet Topal'a İngiltere'den talip

F.Bahçeli futbolcu Mehmet Topal'a İngiltere'den talip

Vincent Janssen'den veda mesajı

Vincent Janssen'den veda mesajı

Aziz Yıldırım: Baksınlar Fenerbahçe'ye, her şeyi ben yaptım!

Aziz Yıldırım: Baksınlar Fenerbahçe'ye, her şeyi ben yaptım!

Ali Koç: Galatasaray ile anlaşmanız varsa hiç görüşmeyelim

Ali Koç: Galatasaray ile anlaşmanız varsa hiç görüşmeyelim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.