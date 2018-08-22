Aziz Yıldırım'dan Emre Akbaba hamlesi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım-Ali Koç rekabetine sahne olan 2-3 Haziran seçimleri hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunda tarihin akışını değiştirdi. Ali Koç, ezici bir üstünlükle seçimi kazanırken, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son verdi. Peki Aziz Yıldırım seçilseydi ne olacaktı? Bu konuyla ilgili birçok spekülasyon var. Yıldırım'ın göreve devam etmesi halinde kulübe 100 milyon Euro'nun üzerinde sponsor geliri sağlayacağı, Aykut Kocaman önderliğinde büyük bir atılım başlatarak şampiyonluk için hayli iddialı bir kadro kuracağı hep konuşuldu.

ANGEL ROMERO DA GELECEKTİ

Yıldırım seçilseydi, 4 Haziran sabahı ilk iş olarak Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba'nın transferini açıklayacaktı. 25 yaşındaki 10 numaranın 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı, ilk yıl ücretinin 1.7 milyon Euro olacağı, sonraki her yıl alacağı paranın 100 bin Euro artacağı bildirildi. Ancak hem Yıldırım seçilemedi hem de Kocaman'la yollar ayrıldı ve protokol bozuldu. Yıldırım'ın anlaştığı diğer isim, Corinthians'tan Paraguaylı kanat oyuncusu Angel Romero'ydu.