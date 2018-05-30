Aziz Yıldırım: Hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçe'de kritik seçime sayılı günler kala adayların çalışmaları hızlandı. FOX TV'ye konuk olan Aziz Yıldırım, önemli açıklamalar yaptı.

Aziz Yıldırım'ın FOX TV'deki açıklamaları:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile uzun süredir görüşmedim. Ben Fenerbahçe'yi siyasetten uzak tutmaya çalıştım." diyen Aziz Yıldırım, "3 Temmuz sürecinde biz dik durduk. Lider olmazsa iyi mücadele edemezsiniz. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanının liderlik vasfı nedeniyle insanlar sokağa döküldü ve erken müdahale edildi" şeklinde konuştu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yeniden başkan adayı olma isteğiyle ilgili de konuşan Yıldırım, "Başkanlığı isteme sebebim Fenerbahçe'nin haklarını alması için mücadele etmek. Fenerbahçe'nin her zaman hedefi şampiyonluktur. Daha önce 6 defa yaptım, yine yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

