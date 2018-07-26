Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu!

Ali Koç geçtiğimiz günü FBTV'de yaptığı camiaya sesleniş konuşmasında, "Borç Aziz Yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" dedi.

Gözler ise Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a çevrildi. Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın Ali Koç'un açıklamalarından sonra yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Biz borsaya açık bir şirketiz. Her şeyimiz kayıt altında. Bizi SPK, UEFA, TFF, vergi daireleri tek tek inceliyor. Bir çöp alsak SPK'ya bildirmemiz gerekiyor. Ülker ile yaptığımız anlaşmayı bile gelir yerine borç olarak gösteriyorlar. Taraftarı bana karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bizim her şeyimiz belgeli. Gizli kapaklı bir şey yok. Yakında herşeyi tek tek açıklayacağım"



