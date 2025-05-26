SPOR

92
81
61
59
54
53
48
47
47
46
46
45
44
44
42
37
35
23
1
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım ile görüşme sonrası kesinleşti! Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri dönüyor...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile beklenen başarının gelmemesi camiada tepkilere neden olurken, Başkan Ali Koç Aziz Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirmiş ikili bir dizi fikir alış verişinde bulunmuştu. Sarı-Lacivertliler'de bu görüşmenin ardından beklenmedik bir karar alındığı öğrenildi. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım ile görüşme sonrası kesinleşti! Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri dönüyor...
Berker İşleyen

Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti Jose Mourinho ile de dinmezken başkan Ali Koç ve ekibi geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Sarı-Lacivertliler bu görüşmenin ardından yeni sezon öncesi yeni kararlar aldı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan yönetim yalnızca takım kadrosu değil, teknik heyet için de hamleler yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi sadece takım kadrosunu değil, teknik heyeti de güçlendirecek.

"ELİNİZİ ÜZERİNDEN ÇEKMEYİN"

Screenshot_1

Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede "Jose Mourinho istikrar için devam etsin ama elinizi üzerinden çekmeyin, yanında Türkiye şartlarını bilen bir isim olsun" tavsiyesi almıştı.

VOLKAN DEMİREL GERİ DÖNÜYOR

6721c6b65d59d024d3a0c0c1

Portekizli çalıştırıcının ekibi için Süper Lig'i, hakemleri, rakipleri ve Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen isim düşünülürken, Volkan Demirel ismi öne çıkıyor.

"HAYIR DEMEK OLMAZ"

bf3ee7f7-89b9-4a5b-bd48-f738b0c53c95

2002 yılında geldiği Fenerbahçe'de 2019'da futbolculuk kariyerini noktalayan, aynı kulüpte yardımcı antrenörlük yapan, teknik adam olarak Karagümrük, Hatay ve Bodrum'u çalıştıran Demirel de her fırsatta "Fenerbahçe çağırırsa hayır demek olmaz" diyerek kulübe olan bağlılığını gösteriyor.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da 2026 mottosu belli oldu! Okan Buruk'tan Osimhen sözleri: "İkna edecek çok şey var"Galatasaray'da 2026 mottosu belli oldu! Okan Buruk'tan Osimhen sözleri: "İkna edecek çok şey var"
Şampiyonluk günün protesto edilmişti! Galatasaray'da Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman hakkında karar verildiŞampiyonluk günün protesto edilmişti! Galatasaray'da Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman hakkında karar verildi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Aziz Yıldırım Ali Koç Volkan Demirel son dakika fenerbahçe mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi kahreden detay! Sevcan hemşireyi 25 saniyede katletmiş... Bıçakladı, boğdu, boğazını kesti, satırı da üzerine bıraktı

Türkiye'yi kahreden detay! Sevcan hemşireyi 25 saniyede katletmiş... Bıçakladı, boğdu, boğazını kesti, satırı da üzerine bıraktı

Kurban pazarında polise saldırdılar, ortalık fena karıştı

Kurban pazarında polise saldırdılar, ortalık fena karıştı

Şampiyonluk günün protesto edilmişti! Galatasaray'da Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman hakkında karar verildi

Şampiyonluk günün protesto edilmişti! Galatasaray'da Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman hakkında karar verildi

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Galatasaray'da 2026 mottosu belli oldu! Okan Buruk'tan Osimhen sözleri: "İkna edecek çok şey var"

Galatasaray'da 2026 mottosu belli oldu! Okan Buruk'tan Osimhen sözleri: "İkna edecek çok şey var"

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.