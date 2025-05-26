Aziz Yıldırım ile görüşme sonrası kesinleşti! Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri dönüyor...

Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti Jose Mourinho ile de dinmezken başkan Ali Koç ve ekibi geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Sarı-Lacivertliler bu görüşmenin ardından yeni sezon öncesi yeni kararlar aldı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan yönetim yalnızca takım kadrosu değil, teknik heyet için de hamleler yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi sadece takım kadrosunu değil, teknik heyeti de güçlendirecek.

"ELİNİZİ ÜZERİNDEN ÇEKMEYİN"

Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede "Jose Mourinho istikrar için devam etsin ama elinizi üzerinden çekmeyin, yanında Türkiye şartlarını bilen bir isim olsun" tavsiyesi almıştı.

VOLKAN DEMİREL GERİ DÖNÜYOR

Portekizli çalıştırıcının ekibi için Süper Lig'i, hakemleri, rakipleri ve Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen isim düşünülürken, Volkan Demirel ismi öne çıkıyor.

"HAYIR DEMEK OLMAZ"

2002 yılında geldiği Fenerbahçe'de 2019'da futbolculuk kariyerini noktalayan, aynı kulüpte yardımcı antrenörlük yapan, teknik adam olarak Karagümrük, Hatay ve Bodrum'u çalıştıran Demirel de her fırsatta "Fenerbahçe çağırırsa hayır demek olmaz" diyerek kulübe olan bağlılığını gösteriyor.