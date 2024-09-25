Aziz Yıldırım'ın ekibinden Okan Buruk için açıklama! İşte dev buluşmanın arka planı...

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı gündem olmuştu.

AZİZ YILDIRIM İLE OKAN BURUK BİR ARAYA GELDİ

Bir alışveriş merkezinde çekilen o fotoğrafta Aziz Yıldırım, kızı Yaz ve Okan Buruk'un sohbet ettiği anlar sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinden Yıldırım ile Okan Buruk'un o fotoğrafı için açıklama geldi.

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar."