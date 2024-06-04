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Aziz Yıldırım'ın listesinden ayrıldığını duyurdu! "Seçimde Ali Koç'u destekleyeceğim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.06.2024 17:33
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Fenerbahçe'de yapılacak seçimde Aziz Yıldırım'ın listesinde olan iş insanı Kemal Fatih Aslan, listeye bilgisi dışında yazıldığını söylerken, seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini duyurdu. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım'ın listesinden ayrıldığını duyurdu! "Seçimde Ali Koç'u destekleyeceğim"

Fenerbahçe Kulübü'nde, 8-9 Haziran tarihinde yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde tansiyon yükseliyor. Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında gerilimi artıran açıklamalar yapılırken, Aziz Yıldırım'ın açıkladığı yönetim kurulu listesinde bir ayrılık daha yaşandı.

'HABERİM OLMADAN YAZILDIM'

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Daha önce, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alacağı iddiasını yalanlarken, şimdi de iş insanı Kemal Fatih Aslan da kendisinin haberi olmadan yönetim listesine yazıldığını açıkladı.

Seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini duyuran Aslan, şu açıklamayı yaptı:

''Değerli Fenerbahçe Ailem,

23 Mayıs 2024 tarihinde Başkan adaylarımızdan Sayın Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu listesinde olduğumu öğrendim. Sayın Aziz Yıldırım'ın beni listesine yazması onur verici bir durumdur.

Ancak adım listeye hiçbir bilgim olmadan, benimle herhangi bir istişare yapılmadan yazılmıştır.

Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde yer almayacağımı, Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda Başkan Adayımız Sayın Ali Y. Koç'u destekleyeceğimi paylaşıyorum.

Kongremizde her iki adaya da başarılar diliyorum.''

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