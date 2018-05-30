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Aziz Yıldırım Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzaladıklarını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.05.2018 14:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Başkan Yıldırım Bayern Münih'in de istediği Ömer Faruk Beyaz'la profesyonel sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Aziz Yıldırım Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzaladıklarını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Milliyet Gazetesi'ni ziyaret etti. Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Yıldırım, ilk transfer müjdesini de verdi.

Başkan Yıldırım, sezonun ilk transferini Ömer Faruk Beyaz'ı kadrolarına katarak gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yıldırım, açıklamasında, "İlk transferi yaptık. Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Milli Takım oyuncusu, Bayern Münih de istiyordu zaten." ifadelerini kullandı.

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

2003 doğumlu Ömer Faruk, bu sezon U15 takımında sergilediği performansla ayakta alkışlandı. 15 yaşındaki oyuncu, ocak ayında U17 takımıyla birlikte Katar’daki Alkass 18 Turnuvası’na katılmış, futboluyla izleyenleri hayran bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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