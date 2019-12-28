Azize dizisi 6. yeni bölümden romantik fragman! Azize ve Kartal'ın aşk dolu sahneleri

Azize dizisinin 28 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek olan 6. yeni bölümüne Azize ve Kartal arasındaki romantik anlar damga vuracak. Azize dizisinin yeni bölümünde, Azize, kendisini yalnız bırakmadığı ve yanıltmadığı için Kartal'a teşekkür ederken, aşk dolu bakıyor. Azize'nin güzelliği karşısında çoktan büyülenen Kartal ise bu aşka kendisini bırakıyor. İkilinin içinde bulunduğu imkansızlıklar ise büyük bir aşkın doğmasına engel olamıyor. Peki Kartal, Azize'yi bu çıkmazdan kurtarıp bambaşka bir dünyaya taşıyabilecek mi?
Azize intikam yolculuğunda aşamayacağı tek engellin Kartal olduğunu anlar. Ne kadar dirense de kalbinin ona doğru aktığını görür. Kartal için de durum aynıdır. İlk kez, birbirlerini tanıma yolunda adım atan Kartal ve Azize; kaçtıkları bu duyguyla da yüzleşmek zorunda kalırlar. Asıl şimdi tüm dengeler değişmiştir.skender’in ölümüyle Balkan, kendi yolundaki en büyük engeli kaldırmıştır. Fakat on sekiz yıldır öldü bilinen Zeynep’in eve dönüşü tüm dengeleri değiştirir. Zeynep İskender’in gücüne, Balkan’ın öfkesine, Kartal’ın zekasına sahiptir. Azize için tehlikelerin en büyüğüdür Zeynep…
Adnan’ın Kuzey gerçeğini öğrenmesi, yıllardır ertelenen Yıldız Tuna hesaplaşmasına sebep olur. Bu hesaplaşmanın ağız dalaşıyla kalmayacağı, en az bir kişinin bu kavgadan sağ çıkamayacağı kesindir.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu Azize’nin oyuncu kadrosunda ise, Buğra Gülsoy ve Hande Erçel ile birlikte Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal yer alıyor.
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