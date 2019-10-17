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Azize'nin yeni afişi yayınlandı! Azize dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2019 22:58 | Son Güncelleme

Kanal D’nin; yapımcılığını Süreç Film’in, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı, başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı merakla beklenen dizisi Azize’nin yeni afişi yayınlandı. Peki Azize dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Azize 1. bölüm fragmanı.

Azize'nin yeni afişi yayınlandı! Azize dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kadrosunda; Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal’ın yer aldığı Azize, imkânsızlıklara meydan okuyan tutkulu bir aşk hikâyesini izleyiciyle buluşturacak.

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Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı Azize, yakında Kanal D’de.

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AZİZE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in başrollerde olduğu dizide diğer rolleri Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal paylaşıyor.
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Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı Azize’nin, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak kaleme alıyor.

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AZİZE DİZİSİ GENEL KONUSU
Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak.

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Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?

FRAGMANI MERAK UYANDIRDI
Geçtiğimiz günlerde dizinin fragmanı yayınlaşmış ve diziyle ilgili derin ipuçları vermeyen fragman seyircide merak uyandırmıştı. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy hayranları heyecanlarını sosyal medyada dile getirdi.


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