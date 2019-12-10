Azize yeni bölüm neden yok? Azize 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu Azize’nin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler, Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Azize yeni bölümü ile 14 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D’de.

AZİZE 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Balkan'ın uyanmasıyla Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor. Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa İskender'in isteğiyle Alpanların başına o geçecektir. Balkan, uyanır ve Azize için büyük tehlike şimdi başlar. Balkan, kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu söyleyecek mi?