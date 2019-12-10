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Azize yeni bölüm neden yok? Azize 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2019 20:14 | Son Güncelleme

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı Azize dizisi, artık cumartesi akşamları Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşacak. Azize ve Kartal’ın aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başladığı dizi, 4’üncü bölümüyle 14 Aralık Cumartesi ekrana gelecek.

Azize yeni bölüm neden yok? Azize 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu Azize’nin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler, Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Azize yeni bölümü ile 14 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D’de.

AZİZE 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Balkan'ın uyanmasıyla Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor. Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa İskender'in isteğiyle Alpanların başına o geçecektir. Balkan, uyanır ve Azize için büyük tehlike şimdi başlar. Balkan, kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu söyleyecek mi?

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Azize yeni bölümüyle, yeni günü 14 Aralık Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

AZİZE SON BÖLÜM KONUSU

3 Aralık 2019 Salı günü yayınlanan Azize'nin 3. bölümünde, Azize, ailesinin intikamını almak istediği Balkan'ı Kartal'ın zoruyla iyileştirmekle görevlidir. Alpanların evinde sıkışıp kalan Azize, kardeşini son kez görebilmek için kaçmanın yollarını arar. Alpanların evinden çıkmanın yollarını arayan Azize Kartal'ın gözetimindedir. Kartal ise giderek çekimine kapıldığı Azize’nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Asya, Kartal ve Azize'nin arasındaki çekimin farkındadır ve Kartal için Azize'ye karşı adeta savaş başlatır. Balkan'ın yaşadığını sır gibi saklayan Kartal, abisine bunu yapanlarla Azize'nin bir bağlantısı olup olmadığını araştırır. Barbaros, Azize'nin hastaneden tanıdığı bir hemşireyi rehin alarak Azize hakkında bilgi toplamaya çalışır.

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Bir diğer taraftan Alpanlara diz çöktürmek için Barbaros'la ortak hareket eden Okan, Azize'nin ailesine yaptığı kötülükle yüzleşir. Barbaros, Okan'ın Azize'yi yıllarca koruduğundan habersizdir. Azize'nin kim olduğunu bulmaya çalışan sadece Barbaros değildir. Kartal da aynı sorunun peşindedir. Kuzey'in bayıldığını Barbaros ise Tuna ve Yıldız arasında büyük bir tehlike sebebidir. Kartal'ın izniyle Alpanların evinden çıkmaya hazırlanan Azize, telefonunu alarak Okan'a haber göndermek ister. Ancak bu sırada Asya'ya yakalanması Azize için çıkmaz bir duruma dönüşür. Azize, Alpanların evinden kurtulabilecek mi? Kartal, Azize'nin gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi?

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