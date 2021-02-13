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Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Üç Aylar mesajı

13.02.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Üç Aylar mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Manevi yaşantımız açısından güzide ve müstesna bir zaman dilimine daha kavuştuk.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Manevi yaşantımız açısından güzide ve müstesna bir zaman dilimine daha kavuştuk. Bizleri rahmet, mağfiret, fazilet, izzet, ikram, beraat ve bereket iklimine bir kez daha kavuşturana hamdolsun!” dedi.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Receb, Şaban ve Ramazan’ı ifade eden mübarek üç ayların başlangıcını yazılı bir mesajla kutladı. Başkan Orhan, Yüce Allah’ın, kullarının kurtuluş ve selameti için zamanı bile vesile kıldığını ifade ederek, bu zaman dilimlerinden birisinin de, mübarek Üç Aylar olduğunu ifade etti. Hicri takvime göre; 13 Şubat Cumartesi günü itibariyle Receb ayının başlayacağını, ardından İslam âleminin Şaban ve Ramazan aylarına kavuşacağını hatırlatan Başkan Orhan, “Yüce Allah, rahmetiyle kuşatıp, nimetleriyle donattığı bu müstesna zamanları hakkımızda hayırlı kılsın, mübarek eylesin!” niyazında bulundu.
“Selametimize vesile olsun”
Kutlama mesajında, Receb, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde manevi hikmetlerin gizlendiği hususi bazı gecelerin bulunduğuna da dikkati çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bunlardan ilkinin ise, Regaib Kandili olduğunu kaydetti. Önümüzdeki Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gecenin Regaib Kandili olarak idrak edileceğini belirten Orhan, mesajını şöyle tamamladı:
“Biz inananlar için bu mübarek gün ve geceler, inşallah kurtuluş vesilesi olsun! Mevla, rahmetini ve merhametini üzerimizden eksik etmesin! Hakk Teâla, bu müstesna zamanların hatırı ve hürmetine ülkemizi ve milletimizi kazadan, beladan, afetten, marazdan ve musibetten, her türlü illet ve zilletten muhafaza eylesin! Bu mübarek ay, gün ve geceler, İslam coğrafyasının zulüm, kan ve gözyaşından kurtuluşuna; esaretin ve gafletin gölgesinden çıkarak ferahına, felahına, selamet ve aydınlığına vesile olsun! Birlik ve beraberliğimiz daim, devletimiz ilelebet kaim olsun! Bu duygu ve düşüncelerle bizleri mübarek üç aylara kavuşturan sonsuz kerem sahibine bir kez daha şükrediyor, başta Aziziyeli hemşehrilerimiz olmak üzere Erzurum halkını saygı, sevgi ve en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.”

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