YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

23.02.2021 15:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Aziziye Belediyesi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a destek olmaya devam ediyor.

Aziziye Belediyesi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a destek olmaya devam ediyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan’ın talimatıyla Aziziye Belediyesi iştiraki olan Ilıca Termal Tesisleri, saha içi reklam mecralarındaki yerini yeniden aldı. Pandemi sebebiyle bilet gelirinden yoksun kalan Erzurumspor için reklam desteği verecek olan Aziziye Belediyesi, mavi beyazlı takımı bu sezon da yalnız bırakmamış olacak.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un, Süper Lig’in tadı ve tuzu olduğunu belirterek, “Erzurumspor’umuz Türk futboluna renk kattığı gibi, aslında bu şehri de ifade ediyor. Bu şehrin takımına olun tutkusunu, armasına olan sevdasını, futbola olan ilgi ve alâkasını temsil ediyor. Dolayısıyla bu güzide kulübün yanında olmak ve ona her türlü desteği vermek, açıkçası hepimizin önceliği olmalıdır” dedi.
Kazım Karabekir’de Ilıca Termal Rüzgarı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynadığı maçları neredeyse hiç kaçırmayan ve Erzurumspor taraftarı olmanın aslında bir ayrıcalık olduğu görüşünü savunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Aziziye Belediyesi olarak; Erzurumspor’umuza maddi-manevi her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Belediyemizin iştiraki olan Ilıca Termal tesislerimiz, geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da yine Erzurumspor’umuzu desteklemeye devam edecek. Bu doğrultuda saha içi reklam mecralarındaki yerimizi yeniden aldık ve sezon sonuna kadar yine Dadaş’la birlikteyiz. Takımımıza yürekten başarılar diliyoruz” diye konuştu.
Erzurumspor Taraftarına Orhan Tarifi
Değerlendirmesinde Erzurumspor taraftarları için özel bir de parantez açan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Erzurumspor Türk futbolu için nasıl ki özel bir anlam taşıyorsa, Erzurumspor taraftarı da bir o kadar büyük ayrıcalık taşıyor. Çünkü yedisinden yetmişine varıncaya kadar Erzurumspor’un her bir taraftarı takımına aşkla bağlı çok geniş bir aileyi teşkil ediyor. Altını hususen çizmek gerekirse; hiçbir takımın taraftarı Erzurumspor taraftarı kadar fedakâr, vefakâr ve cefakâr değildir” vurgusunda bulundu.
“Başkan Sekmen’in payı çok büyük”
Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un geldiği noktada çok büyük bir emek ve pay sahibi olan Onursal Başkan Mehmet Sekmen’e de teşekkür eden Başkan Orhan, “Mehmet Sekmen başkanımız, ruhunda şampiyonluk olan bu şehre öyle bir takım kazandırdı ki, şampiyonluk sevincini hepimize hem de üst üste yaşattı. Dolayısıyla sayın başkanımızın Erzurumspor için verdiği emekler ve sağladığı destekler, hiçbir zaman unutulmayacak” ifadelerini kullandı.

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:33
İkindi
15:36
Akşam
18:06
Yatsı
19:24

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Ağırman Eczanesi
Palandoken
Turan Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öztürk Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Fatıh Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Erzurumlu minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor

Erzurumlu minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi

İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi

Başkan Orhan’dan esnaf odalarına ziyaret

Başkan Orhan’dan esnaf odalarına ziyaret

Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da başladı

Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da başladı

Sunar’dan Milli Kayakçılara motivasyon desteği

Sunar’dan Milli Kayakçılara motivasyon desteği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.