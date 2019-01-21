Azmin zaferi diye buna denir! Kilo vererek başka birine dönüşen kadın doktorları bile şaşırttı

Kilo vermek için çabalıyor ve bir türlü sonuç alamıyorsanız pes etmeden önce bu değişim hikayesini okumanızı tavsiye ediyoruz. Sadece güzellik algısı için değil, sağlıklı sağlıklı bir bünyeye kavuşmak için kilo kontrolü son derece önemli. Josephine ise vücuduna bu iyiliği yapmaya karar verenlerden sadece biri...
16 yaşında olan Josie'nin tartıda gördüğü en yüksek sayı 127 kilogram oldu. Çok gençti ve sağlığı ellerinden kayıp gidiyordu. Bir şeyler için geç kalmak istemedi ve hayatını o an değiştirmeye karar verdi. Yaptığı bazı diyetlerden sonuç alamadı ve başarısız oldu. Ancak bu başarısızlık Josie'yi yıldırmadı ve ayna karşısında; "Hayır, bir daha kilolu olmayacaksın" dedirtti.
Desgrand, "Bir sonraki kilo verme yolculuğum için heyecan duydum, farklı açılardan fotoğrafımı çektim. Uzun bir yolculuk yapacağımı bilerek, ölçülerimi yazdım. Her bir değişikliği görmek istedim" dedi.
Hayatını baştan sona değiştiren genç kız öncelikle düşük karbonhidratlı ve şekersiz bir diyet uygulamaya başladı. Bunun yanı sıra günlük su içme miktarını artırdı. Bu süreçte ailesi de kendisine destek oldu. Hatta kilo verme yolculuğunda babası da ona katılarak beraber diyeti devam ettirmeye karar verdiler.
Neredeyse hayatından şekeri çıkaran Desgrand, öğünlerine avokado, mantar, kabak gibi sağlıklı sebzeleri dahil etti. Elbette bunları pişirme yöntemi de son derece sağlıklı olandı.
Kahvaltı tercihi ise bol yeşillikli, peynir ve kinoadan yana kullanıyordu. Diğer öğünlerinde ise brokoli çorbası onun favori yiyeceklerinden biriydi. Bu süreçte tükettiği çorbalara bile dikkat ediyordu.
Market alışverişi ise fotoğrafta görüldüğü gibi. Arabanın içi son derece sağlıklı! :)
Josie uyguladığı bu son derece basit diyet sayesinde 90 kiloya kadar düştü. Ardından spora başladı. Spor ve diyet birleşince 22 kilo daha veda etti. Kavuştuğu görüntü son derece sağlıklı!
Zayıflama yolculuğu boyunca dünyanın dört bir yanından insanla iletişime geçen genç kız, herkese ilham kaynağı oluyor ve insanlara destek olduğu için son derece mutlu.
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It’s crazy how much my body and mind have changed. I would previously dread going on these so called “diets”. I really wanted to be slim but eating only healthy food and starving myself was it really worth it? I didn’t think so back in the day and that’s why all my diets failed in the past because I’d just give in. I wasn’t mentally strong enough to say NO to bad decisions!! BUT my mind has changed completely. I don’t want to touch a single piece of chocolate again in my life! That’s my choice. Living a healthy lifestyle is the best decision I have ever made. 60kgs down and feeling amazing! ????????????????????♀️???????? #trainyourbrain #weightlossmotivation #weightlossinspiration #weightlossinspo #beforeandafter #weightlosstransformation #weightlossjourney #weights #gym #inspiration #motivation #losingweight #inspiring #beforeandafterweightloss #beforeandnow
2 yıl süren bu yolculuk sonunda 63 kiloya inen Josie, şimdilerde deneyimlerini kitap haline getirmeye hazırlanıyor.
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It’s a gorgeous cold, rainy day today so I’m making myself some delicious soup. When cooking something like soup, I make a huge batch so I can then portion and freeze them for later in the week. Preparation is so important - there were so many times I’d come home starving and couldn’t be bothered to cook - so I’d always go for quick solutions - usually unhealthy. Having meals handy and ready to go is so important. Who else loves meal prepping? ????
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