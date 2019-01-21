Azmin zaferi diye buna denir! Kilo vererek başka birine dönüşen kadın doktorları bile şaşırttı

Kilo vermek için çabalıyor ve bir türlü sonuç alamıyorsanız pes etmeden önce bu değişim hikayesini okumanızı tavsiye ediyoruz. Sadece güzellik algısı için değil, sağlıklı sağlıklı bir bünyeye kavuşmak için kilo kontrolü son derece önemli. Josephine ise vücuduna bu iyiliği yapmaya karar verenlerden sadece biri...

16 yaşında olan Josie'nin tartıda gördüğü en yüksek sayı 127 kilogram oldu. Çok gençti ve sağlığı ellerinden kayıp gidiyordu. Bir şeyler için geç kalmak istemedi ve hayatını o an değiştirmeye karar verdi. Yaptığı bazı diyetlerden sonuç alamadı ve başarısız oldu. Ancak bu başarısızlık Josie'yi yıldırmadı ve ayna karşısında; "Hayır, bir daha kilolu olmayacaksın" dedirtti.

Desgrand, "Bir sonraki kilo verme yolculuğum için heyecan duydum, farklı açılardan fotoğrafımı çektim. Uzun bir yolculuk yapacağımı bilerek, ölçülerimi yazdım. Her bir değişikliği görmek istedim" dedi.

Hayatını baştan sona değiştiren genç kız öncelikle düşük karbonhidratlı ve şekersiz bir diyet uygulamaya başladı. Bunun yanı sıra günlük su içme miktarını artırdı. Bu süreçte ailesi de kendisine destek oldu. Hatta kilo verme yolculuğunda babası da ona katılarak beraber diyeti devam ettirmeye karar verdiler.