Azra Akın'dan takdir toplayan hareket! 40 çocuğa umut oldu

Azra Akın, Erdoğan Uludağ ve avukat Gülnur Tutumoğlu’yla işbirliği yaparak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Ünlü güzel cezaevinde annesiyle birlikte kalan 40 çocuğu 1 günlüğüne dışarı çıkardı. Bakırköy Kadın Cezaevi’nde anneleriyle kalan çocuklarla yakından ilgilenen Azra Akın bu davranışıyla takdir topladı.

Çocuklarla açık havada keyifli bir gün geçiren Akın, basın mensuplarına da açıklama yaptı: “Bu çocuklar hepimizin. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek her çocuğun hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiçbir yavruyu görmezden gelemeyiz. Bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalmak zorundaysalar, şartlarının dışarıdaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun. Bugün burada olmamızın sebebi, gündelik telaşlar içinde unuttuğumuz bu yavruların ve annelerin varlığına dikkat çekmek. Sormak istiyorum: Acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda her şey yolunda mı? Psikolojileri nasıl? Unutmayalım, sağlıklı şartlarda büyümeyen her çocuk, vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır."