Mynet Trend

Azteklerin insan kurban ederek oynadığı Ulama, 500 yıl sonra Meksika'ya döndü

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Yerli halk Azteklerin insan kurban ederek oynadığı top oyunu Ulama, Meksika'nın başkenti Mexico City'de 500 yıl sonra ilk kez oynandı.

Azteklerin insan kurban ederek oynadığı Ulama, 500 yıl sonra Meksika'ya döndü

Euronews Türkçe'nin haberine göre 15. ve 19. yüzyıllar arasında Meksika topraklarına gelen İspanyol Konkistadorlar, yerli halk Azteklerin ağır toplarla ve insan kurban ederek oynadığı bu oyunu yasaklamıştı.

Ulama, Mexico City’de yüzyıllar sonra bu kez insan kurban etmeden yeniden oynandı.

Ulama oyuncuları, sahaya çıkarken geleneksel kemerlerini ve peştemallerini takıyor. Oyun yaklaşık 4 kg ağırlığındaki kauçuk topla oynanıyor.

Havadan veya yerden oynanan oyunda 8 sayı alan takım oyunu kazanıyor. Oyunun temel amacı ağır topu saha sınırları içerisinde tutabilmek. Oyunda sırası gelmeden topa dokunma veya topu sahada tutamama sayı kaybına neden oluyor. Sırası gelmeden topa dokunan takım da yine sayı kaybediyor.

Ulama, yerli Nahuatl dilinde 'top' ve 'gelenek' kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

ÖLÜM VE YAŞAMI TEMSİL EDEN ULAMA

Ulama oyunu kıtadaki Aztekler, Mayalar ve İnkalar gibi yerli halklar tarafından binlerce yıl önce oynanıyordu.

Oyuncu koçu Emmanuel Kakalotl, binlerce yıl tarihi olan Ulama için “unutulmuş oyun” ifadelerini kullandı: “500 yıl önce bu oyun yıkılmıştı, fakat şimdi yeniden doğuyor.”

Ulama oyuncularından 25 yaşındaki Beatriz Campos, bu oyunu yüzyıllar önce sadece erkeklerin oynadığını fakat şimdi oyunun kadınlara da açık olduğunu dile getirdi:

“Biz kalplerimizde savaşçı kadınlarız. Bu herkesin oynayabileceği bir oyun değil. Vücudunuz oldukça darbe alıyor ve olabildiğince fazla antrenman yapmak gerekiyor.”

Yerli halklar Ulama’yı, doğurganlık ritüelleri ve savaş gibi birçok farklı bağlamda oynuyordu.

Ulama oyun sahası, evrenin ikiliğini sembolize eden bir alan olarak görülüyordu. Oyuncular, kafası kesilerek kurban edildiğinde ölüm; kurban edilmedikleri zaman ise yaşam tarafında kalıyordu.

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
İkizi olsa bu kadar olur! İnanılmaz benzerliklerİkizi olsa bu kadar olur! İnanılmaz benzerlikler
Trump iddiasını kanıtlamak için 'sahte harita' gösterdiTrump iddiasını kanıtlamak için 'sahte harita' gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aztek ulama Meksika insan kurban etmek

En Çok Okunan Trend Haberler

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!

Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Virüs gibi yayılıyor! Herkes onun yüzünü istiyor

Virüs gibi yayılıyor! Herkes onun yüzünü istiyor

İkizi olsa bu kadar olur! İnanılmaz benzerlikler

İkizi olsa bu kadar olur! İnanılmaz benzerlikler

Trump iddiasını kanıtlamak için 'sahte harita' gösterdi

Trump iddiasını kanıtlamak için 'sahte harita' gösterdi

O gruptaki tek Türk! 20 yıldır bu işi yapıyor

O gruptaki tek Türk! 20 yıldır bu işi yapıyor

Dünyanın en zeki çocuğu! 6 yaşında Oxford Üniversitesi'ne girdi

Dünyanın en zeki çocuğu! 6 yaşında Oxford Üniversitesi'ne girdi

Facebook’ta milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı

Facebook’ta büyük güvenlik açığı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.