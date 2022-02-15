MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Baba dizisi ne zaman başlıyor? Baba dizisi konusu nedir? Baba dizisi oyuncuları kimlerdir?

Baba dizisi ne zaman başlıyor? Baba dizisi konusu nedir? Baba dizisi oyuncuları kimlerdir?

15.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba dizisi Show TV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Baba dizisi yayınlanan ilk fragmanı ile büyük beğeni topladı. Baba dizisinin oyuncu kadrosu kadar konusu da dikkat çekiyor. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı Baba dizisi büyük bir merakla bekleniyor. İşte Baba dizisine dair merak edilenler!

Baba dizisi ne zaman başlıyor? Baba dizisi konusu nedir? Baba dizisi oyuncuları kimlerdir?

Baba dizisi Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizi izleyicisi ile buluşmak için artık saatler saymaya başaldı. Baba dizisinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak, senaryosunu da Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme alıyor. Daha ilk fragmandan yankı uyandıran Baba dizisi dev oyuncu kadrosu ile ekranlara geliyor.

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Baba dizisinin konusu kısaca anlatacak olursak; Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep birlikte yaşayan bir ailedir. Ailenin bütün fertleri mütevazi bir hayat sürmektedir. Saruhanlılar, geleneklerine sıkıca tutunmuş sıradan bir Türk ailesi yaşantısı vardır. Saruhanlı ailesinin normal geçen yaşantıları bir anda aldıkları bir haberle zorluklarla dolu yeni hayata dönüşür. Emin, ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Baba dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi başarılı oyuncular yer almaktadır.

BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Usta oyuncu kadrosu ile Baba dizisi bu akşam 20:00'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç Kız Kardeş ne zaman başlıyor?Üç Kız Kardeş ne zaman başlıyor?
Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"
İşte aşkı bitiren ateşli sahnelerİşte aşkı bitiren ateşli sahneler
Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

3600 ek göstergede yeni gelişme! Kritik toplantı yarın yapılacak

3600 ek göstergede yeni gelişme! Kritik toplantı yarın yapılacak

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.