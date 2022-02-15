Baba dizisi ne zaman başlıyor? Baba dizisi konusu nedir? Baba dizisi oyuncuları kimlerdir?

Baba dizisi Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizi izleyicisi ile buluşmak için artık saatler saymaya başaldı. Baba dizisinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak, senaryosunu da Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme alıyor. Daha ilk fragmandan yankı uyandıran Baba dizisi dev oyuncu kadrosu ile ekranlara geliyor.

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Baba dizisinin konusu kısaca anlatacak olursak; Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep birlikte yaşayan bir ailedir. Ailenin bütün fertleri mütevazi bir hayat sürmektedir. Saruhanlılar, geleneklerine sıkıca tutunmuş sıradan bir Türk ailesi yaşantısı vardır. Saruhanlı ailesinin normal geçen yaşantıları bir anda aldıkları bir haberle zorluklarla dolu yeni hayata dönüşür. Emin, ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Baba dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi başarılı oyuncular yer almaktadır.

BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Usta oyuncu kadrosu ile Baba dizisi bu akşam 20:00'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.



