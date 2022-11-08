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  4. Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla hayran bıraktı! Bir bakan bir daha baktı

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla hayran bıraktı! Bir bakan bir daha baktı

08.11.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Baba'da 'Begüm' karakterine hayat veren güzel oyuncu Hazal Türesan, siyah mini elbisesiyle yere oturup poz verdi.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla hayran bıraktı! Bir bakan bir daha baktı

Instagram paylaşımlarıyla beğeni toplayan Hazal Türesan bu defa siyah mini elbisesiyle kendine hayran bıraktı.

Baba'nın yıldızı Hazal Türesan süper minili pozuyla hayran bıraktı! Bir bakan bir daha baktı

Baba'nın yıldızı Hazal Türesan süper minili pozuyla hayran bıraktı! Bir bakan bir daha baktı

Instagram'da 1 buçuk milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla hayran bıraktı! Bir bakan bir daha baktı

Hazal Türesan, bir dönem meslektaşı Çağrı Çıtanak ile aşk yaşamıştı. Evlenecekleri konuşulan ikili, sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla hayran bıraktı! Bir bakan bir daha baktı

37 yaşındaki Hazal Türesan, 2008 yılında rol aldığı Unutma Beni dizisiyle ekran yolculuğuna adım attı.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla hayran bıraktı! Bir bakan bir daha baktı

Sonrasında Kara Para Aşk, Tatlı İntikam, Fazilet Hanım ve Kızları, Ufak Tefek Cinayetler, Mucize gibi yapımlarda kamera önüne geçti.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla hayran bıraktı! Bir bakan bir daha baktı


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