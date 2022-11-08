Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla hayran bıraktı! Bir bakan bir daha baktı

Instagram paylaşımlarıyla beğeni toplayan Hazal Türesan bu defa siyah mini elbisesiyle kendine hayran bıraktı.
Instagram'da 1 buçuk milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.
Hazal Türesan, bir dönem meslektaşı Çağrı Çıtanak ile aşk yaşamıştı. Evlenecekleri konuşulan ikili, sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.
37 yaşındaki Hazal Türesan, 2008 yılında rol aldığı Unutma Beni dizisiyle ekran yolculuğuna adım attı.
Sonrasında Kara Para Aşk, Tatlı İntikam, Fazilet Hanım ve Kızları, Ufak Tefek Cinayetler, Mucize gibi yapımlarda kamera önüne geçti.