Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Bunu senden beklemezdim'

Show TV'nin sevilen dizisi Baba'da 'Büşra' karakterine hayat veren Özge Yağız'ın eski görüntüsü hayal kırıklığı yarattı.

Eylül ayında 25 yaşına giren genç oyuncu Özge Yağız, Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yapan yıldız, Adını Sen Koy dizisiyle şöhret kapılarını araladı. Sonrasında Yemin dizisinde 'Reyhan' karakterini canlandırdı.

Şimdilerde Baba dizisiyle adından söz ettiren Özge Yağız, yıllar önceki görüntüsüyle gündeme geldi.

Çenesini törpülettiği ve göz kapağını aldırdığı iddia edilen Özge Yağız, sosyal medyanın diline düştü.

Kullanıcılar Yağız'ın eski haline ''Eskiden tipik Türk kızıymış, şimdi ise botoks güzeli'', ''Neden bütün ünlüler yüzünü üçgen yapmak için uğraşıyor'', ''Bunu senden beklemezdim Özge'' ve ''Artık herkes birbirine benziyor'' gibi yorumlarda bulundu.



