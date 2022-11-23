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  4. Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Bunu senden beklemezdim'

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Bunu senden beklemezdim'

23.11.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemin dizisiyle büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Baba dizisinde rol alan güzel oyuncu Özge Yağız, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyanın diline düştü.

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Bunu senden beklemezdim'

Show TV'nin sevilen dizisi Baba'da 'Büşra' karakterine hayat veren Özge Yağız'ın eski görüntüsü hayal kırıklığı yarattı.

Eylül ayında 25 yaşına giren genç oyuncu Özge Yağız, Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Gören hayret etti

Oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yapan yıldız, Adını Sen Koy dizisiyle şöhret kapılarını araladı. Sonrasında Yemin dizisinde 'Reyhan' karakterini canlandırdı.

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Gören hayret etti

Şimdilerde Baba dizisiyle adından söz ettiren Özge Yağız, yıllar önceki görüntüsüyle gündeme geldi.

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Gören hayret etti

Çenesini törpülettiği ve göz kapağını aldırdığı iddia edilen Özge Yağız, sosyal medyanın diline düştü.

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Gören şaştı kaldı

Kullanıcılar Yağız'ın eski haline ''Eskiden tipik Türk kızıymış, şimdi ise botoks güzeli'', ''Neden bütün ünlüler yüzünü üçgen yapmak için uğraşıyor'', ''Bunu senden beklemezdim Özge'' ve ''Artık herkes birbirine benziyor'' gibi yorumlarda bulundu.

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Gören şaştı kaldı

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Gören şaştı kaldı

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Gören hayret etti

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Gören hayret etti

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Gören hayret etti


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