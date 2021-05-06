Baba olmak erkekleri ruhsal ve bedensel olarak nasıl değiştirir?

Toplumsal tabular çerçevesinde evlilik ve çocuk sahibi olmak beklenen bir durumdur. Çocuk sahibi olduğunda ebeveynlerin ruhsal ve fiziksel düzenleri bir anda değişir. Hatta hayatları tamamen farklı bir boyuta taşınır. Bu döngünün sadece anneler için olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte baba olmanın erkek bedeni ve erkek zihni üzerindeki etkileri...

TESTOSTERON SEVİYESİ DÜŞEBİLİR

Saldırganlık, rekabet ve daha flörtöz durumlardan aslında temelde testosteron hormonu sorumludur. Babalıkla birlikte bu hormon seviyesinde düşüklük yaşanır. İnsan psikolojisi ve davranışları üzerine yapılan araştırmalar, halihazırda bir partneri olan ve çocuğu olan erkeklerin, çocuğu olmayan erkeklere ve hala bir partner arayışında olanlara kıyasla daha düşük testosteron seviyelerine sahip olduğunu göstermektedir.

OKSİTOSİN VE DOPAMİN SEVİYESİ YÜKSELİR

Oksitosin ve dopamin ebeveyn ile çocuk arasındaki bağdan sorumlu olan iki hormondur. Testosteron seviyeleri düşerken, oksitosin ve dopaminin olumlu etkileri yükseli. Bu hormonların seviyesindeki yükselme babanın bebekleriyle oynamaktan ve kucaklaşmaktan daha çok zevk almasına neden olur.