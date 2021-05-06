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Baba olmak erkekleri ruhsal ve bedensel olarak nasıl değiştirir?

Seray Üstün Seray Üstün
06.05.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk sahibi olma sürecinde özellikle hamilelik ile doğumda annenin vücudunda birçok fiziksel ve psikolojik değişikliğe neden olur. Hamilelik süreciyle birlikte annelik duyguları ve hormonları tavan yapar. Babaların ise doğumdan sonra bebeklerini kucaklarına aldıklarında duygusal olarak değişiklik yaşadıkları düşünülür.

Baba olmak erkekleri ruhsal ve bedensel olarak nasıl değiştirir?

Toplumsal tabular çerçevesinde evlilik ve çocuk sahibi olmak beklenen bir durumdur. Çocuk sahibi olduğunda ebeveynlerin ruhsal ve fiziksel düzenleri bir anda değişir. Hatta hayatları tamamen farklı bir boyuta taşınır. Bu döngünün sadece anneler için olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte baba olmanın erkek bedeni ve erkek zihni üzerindeki etkileri...

TESTOSTERON SEVİYESİ DÜŞEBİLİR

Saldırganlık, rekabet ve daha flörtöz durumlardan aslında temelde testosteron hormonu sorumludur. Babalıkla birlikte bu hormon seviyesinde düşüklük yaşanır. İnsan psikolojisi ve davranışları üzerine yapılan araştırmalar, halihazırda bir partneri olan ve çocuğu olan erkeklerin, çocuğu olmayan erkeklere ve hala bir partner arayışında olanlara kıyasla daha düşük testosteron seviyelerine sahip olduğunu göstermektedir.

OKSİTOSİN VE DOPAMİN SEVİYESİ YÜKSELİR

Oksitosin ve dopamin ebeveyn ile çocuk arasındaki bağdan sorumlu olan iki hormondur. Testosteron seviyeleri düşerken, oksitosin ve dopaminin olumlu etkileri yükseli. Bu hormonların seviyesindeki yükselme babanın bebekleriyle oynamaktan ve kucaklaşmaktan daha çok zevk almasına neden olur.

DEPRESYONA YOL AÇABİLİR

Annenin doğum yapmasından sonra lohusalık sendromu yaşaması bilinen bir gerçekliktir. Babalığın getirdiği sorumluluklarla birlikte yaşadığı hormonlar değişiklikler erkekleri ruh sağlığı sorunları yaşamaya yatkın hale getirir.

BEYİNSEL DEĞİŞİKLİKLER DE OLABİLİR

Bilim insanları yeni babalardan oluşan bir grup erkeğin beyin aktivitesini inceledi. Araştırmada erkeklerin doğumdan sonraki 4 ay boyunca beyinlerindeki gri maddede bazı gözle görülür değişiklikler gösterdikleri ortaya çıktı. Bu değişiklikler, yeni babaların ebeveynlik becerilerini geliştirmelerine ve bebekleriyle güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı olur. Bu erken dönem baba ve bebek etkileşimleri, gelecekteki ebeveyn-çocuk ilişkisi için güçlü bir temel oluşturur.

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HAMİLELİK SEMPTOMLARI GELİŞEBİLİR

Babaların vücutlarında bazı değişikler yaşaması sadece çocuk doğduktan sonra meydana gelmez. Eşlerinin hamileliği sırasında erkekler mide bulantısı, iştah değişiklikleri, şişkinlik ve sırt ağrısı gibi hamilelikle ilgili semptomlara sahip olabilir. Bu duruma sempatik hamilelik veya couvade denir. Bu durum resmi olarak tıbbi bir durum olarak tanınmamaktadır. Ancak bu semptomlar baba adayları için yaygın olabilir.

DUYGUSAL STRES YAŞAYABİLİR

Ebeveynlik sorumlulukları, yeni babalarda yüksek düzeyde stres ve kaygıya neden olabilir. Ancak bunun en tehlikeli kısmı, erkeklerin yardım isteyemeyeceklerini hissetmeleridir. Yeni baba olan erkekler büyük fiziksel ve duygusal stres yaşayabilir. Ancak dikkat odağını kadın partnerlerine çevirme eğilimindedirler. Bu nedenle, her iki ebeveynin de birlikte zaman geçirmesi, bebek geldiğinden beri yaşadıkları şey üzerine konuşmaları çok önemlidir.

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