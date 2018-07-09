Baba olmak isteyenler günde bir avuç tüketmeli!

İngiltere'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırma sonucu kabuklu yemişlerin sperm kalitesini artırdığını ortaya çıkardı.

Yapılan çalışmaya göre yemek listesine 2 avuç badem, ceviz ve fındık ekleyen erkeklerdeki sperm miktarı ve kalitesinin arttığı sonuçlandı. Bu doğrultuda bilim insanlarının dediği şey ise 'hamile kalmak için sağlıklı beslenmek gerek' şeklinde.

Araştırmalar gösteriyor ki dünyada her 7 çiftten birinin hamile kalmakla ilgili sorun yaşadığı ve kısırlık probleminin %40 ila %50'sinin erkeklerle ilgili olduğunu gösteriyor.

Çalışmanın detayları şu şekildeydi:

18 ila 35 yaş arasındaki 119 sağlıklı erkekler 2 gruba ayrıldı. Birinci grup yemek listesine her gün 60 gram kabuklu yemiş dahil etti. İkinci grup ise birinci grubun yemeklerinin aynısını yedi fakat kabuklu yemiş hariç!

14 haftanın sonundfa yemiş yiyen grubun erkeklerinin sperm kalitesinin miktaru %14, canlılığı %4, hareketlilkiği %6, büyüklük ve biçim oranı ise %1 arttı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sperm kalitesini ölçerken bu dört göstergeyi veri alıyor. Uzmanlar, bu araştırmanın, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve B vitamini folatı açısından zengin beslenmenin doğurganlığı artırdığını gösteren diğer araştırmaları desteklediğini belirtiyor.