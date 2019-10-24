"Baba Parası" 1 Ocak 2020'de vizyondaki yerini alacak

Çekimleri tamamlanan Baba Parası filmine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan başrol oyuncusu Murat Cemcir, komedi filmlerinde pek rastlanmayan şekilde üç farklı mezarlıkla cami ve hastanede çekimleri tamamladıklarını belirtti.

Filmin bütçesine ilişkin bilgi vermeyen Cemcir, daha önceki filmlerinden farklı bir yapım olduğunu kaydederek, "İlk defa aksiyon-komedi yapıyoruz. Ben Devrim'in (Yakut) bu kadar hızlı koştuğunu da bu filmde gördüm." ifadelerine yer verdi.

Murat Cemcir, vizyona giren ve girecek olan yerli komedi filmlerinden memnuniyetini dile getirerek, "Kahkahanın rekabeti olmaz. Dün akşam da Alilerin (Ali Atay) filmi Cinayet Süsü'nün galası vardı. Biz istiyoruz ki daha çok komedi filmi çekilsin, farklı tarzlarda. Umarım hepsi başarılı olur." dedi.

Bir soru üzerine, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ile ortak bir film yapmak istediklerini aktaran Cemcir, "Biz her zaman söylüyoruz. Cem de Şahan da bizim arkadaşımız. Daha önce de konuştuk. Fakat denk getiremedik bir türlü. Bakalım." değerlendirmesini yaptı.