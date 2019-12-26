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  4. "Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

"Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 23:22 | Son Güncelleme

"Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filminin galası yapıldı.

1 Ocak 2020'de vizyona girecek yapımda yer alan tüm oyuncu kadrosu, Kanyon AVM'de gerçekleşen ilk gösterimde bir araya geldi.

Filmi yazıp yöneten, Selçuk Aydemir, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, filmin çok komik olduğunu belirterek, "Baba Parası filmimiz, insan para için kendini ne kadar bozabilir, bunu gösteren bir komedi. Görüyoruz yani. İnsanın acıması yok. Çok acayip noktalara erişebiliyor. Bizim için çok komik bir konu ve film oldu. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum." dedi.

Oyuncu nişanlısı Nurgül Yeşilçay ile galaya katılan yapımcı Necati Kocabay da güzel bir iş yaptıklarını ifade ederek, "Komik bir iş oldu. Yeni yıla komik bir filmle giriş yapacağız. Diğer filmlerle kıyaslama yapmak istemiyorum ama kendi janrımızda, daha önce yaptığımız işlere nazaran biraz daha aksiyonlu bir komedi filmi yaptık. Dolayısıyla tek farkı bu olacaktır. Kadromuz yine güzel. Çekimler çok keyifli geçti. Çok eğlendik. Güzel bir iş oldu." diye konuştu.

Usta oyuncu Rasim Öztekin de filmde çok güzel bir konunun ele alındığının altını çizerek, "Günümüzü çok güzel özetleyen, paranın insanı nasıl bozabileceğini anlatan bir film. Çok da ilginçtir, filmde bozulmayan yok." ifadesini kullandı.

Filmde, KKTC şivesiyle dikkati çeken Ahmet Kural da şunları kaydetti:

"Kıbrıslı bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize selam olsun. Gerçekten benim için çok eğlenceli bir karakterdi. Onların enerjilerini gerçekten Selim'e yansıtmaya çalıştım. Aksiyon dolu bir filmin içinde, uçan bir kuş gibi oynadık. Baba parası yemek hemen hemen hepimize kısmet olmuştur. Bu filmde de bir milyar doların peşinde koşan kardeşleri ve aileyi göreceğiz. Bir milyar doların bir insanı ne hale getirdiğini göreceğiz."

Oyuncu ve yapımcı Murat Cemcir ise olağanüstü bir kadroyla çalıştıklarını dile getirdi.

Yapımcılığını TR 40 33 Productions'ın üstlendiği film, 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış hikayesini konu ediniyor.

Paranın cazibesine kapılan insanların nasıl değiştiğini beyaz perdeye taşıyan filmde, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da rol alıyor.

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