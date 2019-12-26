"Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filminin galası yapıldı.

1 Ocak 2020'de vizyona girecek yapımda yer alan tüm oyuncu kadrosu, Kanyon AVM'de gerçekleşen ilk gösterimde bir araya geldi.

Filmi yazıp yöneten, Selçuk Aydemir, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, filmin çok komik olduğunu belirterek, "Baba Parası filmimiz, insan para için kendini ne kadar bozabilir, bunu gösteren bir komedi. Görüyoruz yani. İnsanın acıması yok. Çok acayip noktalara erişebiliyor. Bizim için çok komik bir konu ve film oldu. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum." dedi.

Oyuncu nişanlısı Nurgül Yeşilçay ile galaya katılan yapımcı Necati Kocabay da güzel bir iş yaptıklarını ifade ederek, "Komik bir iş oldu. Yeni yıla komik bir filmle giriş yapacağız. Diğer filmlerle kıyaslama yapmak istemiyorum ama kendi janrımızda, daha önce yaptığımız işlere nazaran biraz daha aksiyonlu bir komedi filmi yaptık. Dolayısıyla tek farkı bu olacaktır. Kadromuz yine güzel. Çekimler çok keyifli geçti. Çok eğlendik. Güzel bir iş oldu." diye konuştu.