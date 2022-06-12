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Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri korkuttu! 'Dünyada yeni bir...'

12.06.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga'nın 2022 yılına ait kehanetleri korkuttu. 11 Eylül saldırıları, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın seçimi kazanması bilen Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri arasında yeni yeni bir virüs salgını da yer alıyor. İşte Vanga'nın 2022 kehanetleri...

Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri korkuttu! 'Dünyada yeni bir...'

Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertti. 1911 yılında dünyaya gelen ünlü kahin Baba Vanga'nın en bilinen kehanetleri arasında, 11 Eylül saldırıları, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın seçimi kazanması yer alıyor. 1996 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Vanga'nın 2022 kehanetleri arasında yeni bir virüs salgını da yer alıyor. İşte Vanga'nın 2022 kehanetleri...

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'UZAYLILAR İNSALARLA İLETİŞİME GEÇMEYE ÇALIŞACAK'

Baba Vanga'nın 2022 yılı kehanetlerinin ilk sıralarında 'doğal afetlerde artış' yer alıyor. 2022 yılında çok fazla doğal afet meydana geleceğini ve ölümlerini artacağını öngören Baba Vanga, daha önceden meydana gelen birçok doğal afeti tahmin etmişti.

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Baba Vanga'nın kehanetine göre, 2022 yılında uzaylılar, insanlarla iletişime geçmeye çalışacak. Yaşam aramak için dünyaya göktaşı gönderecekler.

DÜNYADA YENİ SALGIN

Baba Vanga'nın en çok korkutan kehanetlerinden bir tanesi de, dünyada yeni bir ölümcül virüs daha görüleceğidir. Baba Vanga, 2022 yılında dünyanın ikinci bir ölümcül virüs ile sarsılacağını öne sürmüş.

Bir başka korkutan kehanet ise 2022 yılında su krizinin baş göstereceği ve büyük devletlerin çözüm bulabilmek için harekete geçeceği.

Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngördüğü felaketlerden biri de kıtlık ve kuraklık... Özellikle Hindistan'da sıcaklıkların 50 derece seviyelerine kadar yükseleceği ve çekirge istilası sonucunda büyük bir kıtlık meydana geleceği iddia ediliyor.


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