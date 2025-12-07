Mynet Trend

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri gündemde: Uzaylılarla temas iddiası ortalığı karıştırdı!

Yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok kehanetinin gerçekleştiği belirlenen Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri sosyal medyada gündem oldu. Özellikle bir spor etkinliğinde yaşanacak uzaylı teması iddiası, sosyal medyada geniş kitleler tarafından tartışılıyor. Her sene kehanetleri ile tekrar tekrar gündem olan Baba Vanga'nın teknolojik kırılma, telepati ve uzaylı teması gibi konularını içeren 2026 kehanetleri...

Çiğdem Sevinç

Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2026 yılına dair öngörüleri, özellikle bir spor etkinliğinde yaşanacak uzaylı teması iddiasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bulgaristanlı ünlü kahin Baba Vanga'nın ölümünden sonra ortaya çıkan ve 2026 yılına dair olduğu iddia edilen kehanetleri, son günlerde internette ve sosyal medyada yeniden gündem oldu. Özellikle, bir spor etkinliği esnasında, insanlık ve uzaylılar arasında kurulacak temas iddiası, büyük bir merak ve tartışma ortamı yarattı. Bazı kullanıcılar bu kehaneti heyecanla karşılarken, diğerleri ise şüpheyle yaklaşıyor.

"BİLİM KURGU FİLMLERİ GİBİ"

İddialara göre, Baba Vanga'nın 2026 için yaptığı öngörüler sadece uzaylı temasıyla sınırlı değil. Teknoloji alanında büyük bir kırılma yaşanacağı, insanların telepati yoluyla iletişim kurmaya başlayacağı ve insanlığın geldiği noktanın farkına varacağı bir döneme girileceği de iddia ediliyor. Bu kehanetler, bilim kurgu filmlerini andıran senaryoları akla getirdi.

KESİN KANIT YOK

Ancak, bu kehanetlerin doğruluğu ve Baba Vanga'ya ait olup olmadığı konusunda kesin bir kanıt bulunmuyor. Birçok uzman, kehanetlerin genellikle yoruma açık olduğunu belirtiyor. Baba Vanga'nın geçmişte yaptığı öngörülerden bazılarının tuttuğu iddia edilse de, birçoğunun gerçekleşmediği veya farklı şekillerde yorumlandığı da bilinen bir gerçek.

