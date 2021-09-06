Babam ve Oğlum'un Deniz'i Ege Tanman'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Kınalı Kar, Babam ve Oğlum, Bez Bebek ve Leyla ile Mecnun gibi önemli projelerde yer alan Ege Tanman, ekranlara uzun bir ara vermişti. 23 yaşındaki genç yıldız, Exxen platformunda yayınlanan Leyla ile Mecnun'un yeni bölümleri için yeniden kamera karşısına geçti.

Özellikle Babam ve Oğlum'daki Deniz karakteriyle akıllarda yer edinen Tanman, son görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Instagram'da 70 bini aşkın takipçisi bulunan oyuncu, paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Ege Tanman'ın sosyal medyada beğeni toplayan o paylaşımları:

EGE TANMAN KİMDİR?

Ege Tanman, 26 Şubat 1998 tarihinde Bursa'da doğdu. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolüyle oyunculuğa adım attı. 2005 yılında ekranlara gelen Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle dikkatleri üzerine çeken Ege Tanman, 2008'de Çocuk isimli filmde yer aldı. Başrollerini Evrim Akın ve Tan Sağtürk'ün paylaştığı Bez Bebek dizisiyle kariyerinde yükselişe geçti.

2011-2013 yılları arasında yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi ile daha geniş kitlelerce tanınan Tanman, boş zamanlarında DJ'lik yapmaktadır.

Ekranlara uzun bir ara veren genç yıldız, şimdilerde Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda yeni bölümleri yayınlanacak olan Leyla İle Mecnun dizisi için kamera karşısına geçti.



