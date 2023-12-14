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  4. Babası öldüğünde 12 günlüktü... İbrahim Erkal'ın küçük kızı büyüdü... Eşinin sözleri dikkat çekti

Babası öldüğünde 12 günlüktü... İbrahim Erkal'ın küçük kızı büyüdü... Eşinin sözleri dikkat çekti

14.12.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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İbrahim Erkal’ın anısına düzenlenen ‘Hürmet’ konseri Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konser öncesi çocukları ile objektiflere poz veren sanatçının eşi Filiz Akgün dikkat çekti. Gecede babası öldüğünde daha 12 günlük olan Elif Su da yer aldı.

Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü.

İbrahim Erkal'ın anısına düzenlenen "Hürmet" konserinde Filiz Akgün ve çocukları da yer aldı. 6 yaşına basan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su da annesi Filiz Erkal ile birlikte konserdeydi.

Elif Su'nun babasına benzerliği gözlerden kaçmadı.

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"BABASINI HİÇ TANIMAYAN BİR KIZIM VAR"

"Film projeleri geldi ama kurgu çok olduğu için istemedik. Çünkü benim çocuklarım var, babasını hiç tanımayan bir kızım var" diyen Akgün devamında ise şunları söyledi:

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"Tabii ki kurgu yapılır ama bu kurgu abartılmamalı, hayatın dışına gerçeğin dışına çıkarsa olmaz. Bana teklif olarak projeden bahsedildi ama kurgusundan çok hoşlanmadığım için istemedim. Kurguda çünkü farklı şeyler yapılıyor, olmayan şeyleri oldu diye göstermek istediler. Ben çocuklarımın da böyle bilmelerini falan istemem. İbrahim’in çok böyle bir a'jitasyon bir hayatı yoktu memur bir ailenin çocuğu. İleride güzel projeler gelirlerse neden olmasın. Zaten onun da bir filmi olsun isteriz."


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İbrahim Erkal anne
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