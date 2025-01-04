Babası ona küs gitti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur gasilhanede fenalaştı! İğnelerle ayakta duruyor

Unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı.

Organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrildi.

Tuğçe Tayfur akşam saatlerinde, babasını son kez görebilmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti. Babasını son kez görmek için gittiği gasilhanede fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü.

"AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN"

Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam" dediği duyuldu.

"GÖZYAŞLARI BİR AN OLSUN DİNMEDİ"

Tuğçe Tayfur'un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından Tuğçe'nin görüntülerini paylaşmış, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." ifadelerini kullanmıştı.