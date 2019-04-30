Babasına dediği bir laf yüzünden bir yıl pişman oldu!

Ailenizin iyi bir mizah anlayışı olması harika bir şey değil midir? Rain Price, adlı bir çocuk da çok şanslıydı çünkü babasının mizah anlayışı tüm dünya tarafından övgüyle karşılandı. Her şey, Rain'in muhtemelen hayatının geri kalanında hatırlayacağı bu anı, okul servisinin her gün onu evinin önünden almasıyla başladı.

Rain, liseye başladığı ilk gün okul servisi geldiğinde babasının onu tüm okul otobüsü görürken uğurlamasından utandı. Çünkü artık bir yetişkn gibi hissetmek istiyordu. O artık bir liseliydi.

Ancak espri anlayışı oldukça gelişmiş olan baba, Rain'in bu isteğini bir meydan okuma olarak gördü ve harika bir fikir geliştirdi. Artık oğlunu her gün farklı bir kostümle uğurluyordu.

Dale adlı baba bu işi resmen bir gelenek haline getirdi ve oğlu için unutulmaz bir anı oldu.

İşte Rain'in babasının yaptığı o esprili uğurlamalar...

1. El sallayan bir abajur!

2. Elvis Presley

3. The Predator

4. Futbol oyuncusu

5. Cellat ve kurbanları

6. Legoland zırhında bir şövalye

7. Frodo

8. Duştan önce

9. Superman

10. Biraz iri bir melek

11. Gösteriye gitmeden önce

12. Süper Mario

13. Muz adam

14. Süper kahramanlar bir arada! (Batman kostümü giyen Rain'in küçük kardeşi)

15. İmparator Palpatine

16. Ölüm Yiyen

17. Wonder woman'ın erkek versiyonu

18. Bir mahkum

19. Kiss'den Simmons Simmons

20. Tinkerbell’in peri tozu matematik testinizde size yardımcı olacaktır



