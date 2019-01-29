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Babasından korktu, camiye kaçtı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 29.01.2019 07:18 | Son Güncelleme

Elazığ'da derslerini yapmadığı için eve gelen babasından korkup camiye saklanan çocuk 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki M.E.K, akşam saat 18.00 sıralarında arkadaşları ile sokakta oyun oynarken babasının eve geldiğini gördü. Yarı yıl tatilinde verilen ödevlerini yapmayan çocuk, babasından korkarak evden kaçtı.

Aile, kendi imkanlarıyla yaptığı aramada çocuğunu bulamayınca 23.00 sıralarında durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Devreye giren jandarma ekipleri bölgeye dağılarak detaylı arama çalışması yaptı. 2 saatlik arama sonrasında 01.00 sıralarında Hıdırbaba Camiine fener tutan ekipler içerideki çocuğu fark etti. İmama ulaşan ekipler kilitli kapıyı açtırarak çocuğu alıp ailesine teslim etti.

Öte yandan, evden ayrıldıktan 6 saat sonra bulunan çocuğun sağlık kontrolünden de geçirildiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: İHA


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Elazığ İmam

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
benim anlamadıgım nokta 1 kapı kitli ise bu cocuk bu camiye nasıl giriyor 2 madem biryerlerden girdi jandarma neden giremiyor 3 egitim nereye gidiyor baba ogula nasıl bir tepki gösteriyorsa artık evden canı pahasına kacabiliyor
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