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Babasını Kaybeden Duygu Özaslan o eleştirilere tepkisiz kalamadı: "Belki bir nebze utanırsınız!"

07.06.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube platformunda ürettiği içerikler ile kısa sürede fenomen haline gelen Duygu Özaslan, geçtiğimiz haftalarda babasını kaybetmenin acısını yaşamıştı. Özaslan, babasının kaybından sonra hayatına kaldığı yerden devam ederken, bazı internet kullanıcıları tarafından kendisi hakkında yapılan o eleştirilere daha fazla sessiz kalamadı...

Babasını Kaybeden Duygu Özaslan o eleştirilere tepkisiz kalamadı: "Belki bir nebze utanırsınız!"

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan geçtiğimiz günlerde babasını ani bir kalp krizi sonucunda kaybetmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile üzüntüsünü dile getiren güzel fenomenin babasının ölümünün ardından bikinili storyler atmaya başlaması bazı sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti. Kendisine Instagram üzerinden hakaret eden bir takipçisini ifşa eden Özaslan, kendisine bu şekilde yüzlerce mesaj geldiğini söyleyerek tepkisini belli etti.

ÜZÜNTÜSÜNÜ TAKİPÇİLERİ İLE PAYLAŞMIŞTI

İlk olarak YouTube’a çektiği makyaj videoları ile popülerlik kazanan Duygu Özaslan, daha sonra Influencerlığa da geçiş yaptı ve Instagram’ın sevilen simalarından biri oldu. Ünlü Youtuber geçtiğimiz haftalarda ani bir kalp krizi sonucunda kaybeden Duygu Özaslan, bu acı haberi ise, “Dün gece canım babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz.” ifadelerini kullanarak duyurmuştu. Ancak kısa süre içinde Özaslan'ın tatile çıkması ve bikinili pozlar vermesi babanın yasını ne çabuk bitirdin şeklinde eleştirilere maruz kaldı.

Babasını Kaybeden Duygu Özaslan o eleştirilere tepkisiz kalamadı!

SESSİZLİĞİNİ SONUNDA BOZDU

Babasının vefatının üzerinden bir kaç gün sonra YouTube’a video yükleyen güzel fenomen, takipçilerine içini döktü. Pek çok takipçisi Duygu Özaslan’a yanında durarak, desteğini esirgememişti. Ancak Instagram’da bikinili fotoğraflar paylaşmaya devam eden Özaslan,daha fazla dayanamayarak kendisine gelen hakaret dolu mesajlardan birini ifşaladı, “Bu konuda her gün aldığım çok çirkini hadsiz, nasıl bir zihniyetle yazıldığına inanamadığım, bana göre göre insanlık dışı mesajlardan yalnızca biri. Piyango size çıktı bugün, belki bir nebze utanırsınız diye paylaşıyorum. Enerjimi negatife odaklamayı hiçbir zaman seçmiyorum ben, hele böyle kötü niyetlere hiç. Sağlıkla ve sevgiyle kalın” şeklinde konuştu.

Babasını Kaybeden Duygu Özaslan o eleştirilere tepkisiz kalamadı!

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Duygu Özaslan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
resmen babasının ölümünü kutlamış...
aynen babasinin ölümunu kutluyor

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