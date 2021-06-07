Babasını Kaybeden Duygu Özaslan o eleştirilere tepkisiz kalamadı: "Belki bir nebze utanırsınız!"

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan geçtiğimiz günlerde babasını ani bir kalp krizi sonucunda kaybetmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile üzüntüsünü dile getiren güzel fenomenin babasının ölümünün ardından bikinili storyler atmaya başlaması bazı sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti. Kendisine Instagram üzerinden hakaret eden bir takipçisini ifşa eden Özaslan, kendisine bu şekilde yüzlerce mesaj geldiğini söyleyerek tepkisini belli etti.

ÜZÜNTÜSÜNÜ TAKİPÇİLERİ İLE PAYLAŞMIŞTI

İlk olarak YouTube’a çektiği makyaj videoları ile popülerlik kazanan Duygu Özaslan, daha sonra Influencerlığa da geçiş yaptı ve Instagram’ın sevilen simalarından biri oldu. Ünlü Youtuber geçtiğimiz haftalarda ani bir kalp krizi sonucunda kaybeden Duygu Özaslan, bu acı haberi ise, “Dün gece canım babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz.” ifadelerini kullanarak duyurmuştu. Ancak kısa süre içinde Özaslan'ın tatile çıkması ve bikinili pozlar vermesi babanın yasını ne çabuk bitirdin şeklinde eleştirilere maruz kaldı.