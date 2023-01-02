Babasını kazada kaybeden Özge Ulusoy "Tehdit ediliyorum" deyip mesajları ifşa etti

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy'a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı.

Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi. Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy ise ana haber bültenine çıkarak "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etti. Açıklamalarından dolayı gündemden düşmeyen Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tehdit edildiğini ileri sürdü.

TEHDİT MESAJLARINI YAYINLADI

Babasının çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden bir kişi, Ulusoy'a Instagram üzerinden gönderdiği mesajlarda "Vicdansız sensin. Ukala ne haddine senin herkese iftira atmak. Ben Elif'in dayısıyım. Haddini bil artık. Bilmezsen ben sana bildiririm hadsiz seni" dedi.



ÖZGE ULUSOY İSYAN ETTİ

Gelen mesajları yayınlayan Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti: "Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz? Sen kimsin ha kimsin? Allah'ım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hala şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS

Özge Ulusoy'un babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy'a otomobille çarpıp ölümüne neden olan sürücü Elif Nazlı, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianame Ankara 39'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Elif N. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el konulması istendi.



