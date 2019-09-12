Babasını vahşice öldürmüştü! Söyledikleri kan dondurdu

Olay, önceki gece İnönü Mahallesi Çamlıklı Sokak 17 numarada meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ekmen bilinmeyen bir nedenle evinde babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında çıkan kavgada Mustafa Ekmen, babası Mehmet Ekmen'i öldürdü. Daha sonra elinde kerpetenle dışarı çıkan şüpheli, sesler üzerine bina önüne gelen eniştesi ve arkadaşını yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri daireye girdiklerinde ise büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen çok sayıda polis çevre güvenliğini alırken, daireye girişi yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri daire ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Mehmet Ekmen'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Mustafa Ekmen polis merkezine götürüldü.

BABASI VE KARDEŞİYLE MÜZİK SESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Kardeşi ve babasının müzik sesinden rahatsız oldukları için odasına geldiğini söyleyen Mustafa Ekmen, savcılıktaki ifadesinde. "Geldiklerinde babamın elinde mavi bir bıçak vardı. Babam bana bıçağı salladı, bu nedenle karnımda bir çizik oluştu. Ben de elimdeki kerpetenle babamın kafasına vurdum. Ancak kardeşime vuramadım, kendisi o sırada kaçtı. Bu olaydan sonra ben dışarıya çıktım" dedi.