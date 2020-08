Babasının böbreği ile hayata tutundu

Bunun üzerine gerekli tahlil ve kontrollerin ardından baba Cevat Dikmen 'in böbreği, yaklaşık 6 ay önce Delioğlu'na nakledildi.

Hastalığı süresince çok umutsuz olduğunu dile getiren Delioğlu, "Çocuklarım var, yarın öbür gün okula, askere gidecekler ama mezuniyet ve yemin törenlerine gidemeyeceğim diye çok üzülüyordum. Diyalizde olsam gidemezdim ama şu an onların hepsini yapabileceğim. Annem dünyaya getirdi, babam hayata bağladı. Babam bana böbreğini verdi, böbreği ile bana can verdi, canıma can kattı." ifadelerini kullandı.

- "İkimizde çok sağlıklı ve mutluyuz"

Baba Cevat Dikmen ise kızına böbreğini vererek onu hayata bağladığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Herkese bağış çağrısında bulunan Dikmen, "Ben kızıma böbreğimi vermemiş olsam belki ömür boyu diyalize gidip gelecekti. Benim eşim de diyaliz hatası, 20 yıldır tedavi görüyor. Biz çok zorluklar gördük. Kızımı kurtardığım için çok mutluyum." diye konuştu.