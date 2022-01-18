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Babasının cenazesini defnedip yangın söndürmeye giden gönüllü "yılın vatandaşı" seçildi

18.01.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babasının cenazesini defnedip yangın söndürmeye giden gönüllü "yılın vatandaşı" seçildi

Bursa'da hayatını kaybeden babasının cenazesini toprağa verdikten hemen sonra Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına katılan arama kurtarma gönüllüsü Oktay Arslan, "yılın vatandaşı" seçildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında örnek davranışlarıyla "ayın vatandaşı" seçilenler arasından halk oylamasıyla "yılın vatandaşı" belirlendi.

Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan oylamada, ölen babasının cenazesini defnettikten sonra Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına katılan Oktay Arslan, "yılın vatandaşı" seçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis üyelerinin de katıldığı programda, 2021'de "ayın vatandaşı" seçilenlerle bir araya geldi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, 2020 yılında güzel bir hareket başlattıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Her ay meclis toplantılarımızda, Bursa'da yaşayan, farkındalık oluşturacak, örnek alınacak davranışlarda bulunan vatandaşlarımızı konuk etmeye başladık. Bu, bazen bir kişi, bazen çift, bazen kurum oldu. Kim olursa olsun her biri, yaptıkları işlerle yüzümüzü güldürdü ve hepimize umut verdi. Aralarında doktor, hemşire, mühendis, esnaf, muhtar, muhabir ve emekli her kesimden vatandaşımızın yer aldığı listemizin ortak özelliği, insani kaygıların, yardımlaşma ve dayanışmanın öne çıkması, kendini değil başkalarını önceleyen davranışlar sergilemeleridir. Her biri birbirinden değerli vatandaşlarımızı örnek davranışları, özveri ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum."

"Ayın vatandaşı" seçilenler, eşleriyle teleferik seyahati ve Uludağ'daki restoranda yemekle ödüllendirilirken, "yılın vatandaşı" seçilen Arslan'a da Başkan Aktaş tarafından plaket verildi.

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