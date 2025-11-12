Mynet Trend

Babasının gözleri önünde oldu! 4 yaşındaki çocuğun trajik ölümü...

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir parkta üzerine okaliptüs dalı düşen dört yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Oğlunu kurtarmak için koşan babası da ağır yaralandı.

Kaliforniya’nın San Diego kentinde Villa La Jolla Parkı’nda oyun oynayan 4 yaşındaki Ronan Kerr'in üzerine 36 metrelik bir okaliptüs dalı düştü.

BABASI DA AĞIR YARALI

Küçük çocuk kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetti. Babası ise travmatik beyin hasarı, yüz yaralanmaları ve kırık kemiklerle kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu. Aile, San Diego şehri ve parkın bakımından sorumlu iki belediye görevlisine dava açtı. Dava dilekçesinde, ağacın 'gözle görülür biçimde çürümüş ve bakımsız' olduğu belirtildi.

Ortaya çıkan belgelerde belgelerde ayrıca, 1983’ten bu yana San Diego’daki parklarda en az 30 kez ağaçların dallarının düştüğü belirtildi.

