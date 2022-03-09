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  4. Babasının oğlu! Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'dan aksiyon dolu paylaşım

Babasının oğlu! Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'dan aksiyon dolu paylaşım

09.03.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır Youtube kanalında otomobiller ile ilgili çektiği videolarını paylaşan ve oldukça ilgi gören Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço, buzlarla kaplı Çıldır Gölü'nde drift yaptı. Doğukan Manço'nun paylaşımını görenler 'Babasının oğlu' yorumunda bulundu.

Babasının oğlu! Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'dan aksiyon dolu paylaşım

Barış Manço'nun prodüktör ve drift pilotu oğlu Doğukan Manço, son paylaşımıyla gündeme geldi. Doğukan Manço ve drift pilotu Ahmet Parlatan Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü’nde drift gösterisi gerçekleştirdi.

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Nefes kesen drift performansı adrenalin dolu anlara sahne oldu. Gölün çatlakları arasında adeta sov yapan pilotlar eşsiz görüntülere imza attılar.

-34 DERECEYİ GÖREN ÇILDIR GÖLÜ MANÇO'YA PİST OLDU

Doğukan Manço, “ Buz üstünde drift yapmayı uzun zamandır düşünüyordum. Güzel ve heyecan verici bir hayaldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 34 derecelere kadar düştüğü Ardahan'da, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’nde bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Ahmet Parlatan'da bu hayalimde bana eşlik etti.” dedi.

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Doğukan Manço'yu görenler, 'Babasının oğlu' yorumunda bulundu.

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Doğukan Manço
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