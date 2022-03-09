Babasının oğlu! Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'dan aksiyon dolu paylaşım

Barış Manço'nun prodüktör ve drift pilotu oğlu Doğukan Manço, son paylaşımıyla gündeme geldi. Doğukan Manço ve drift pilotu Ahmet Parlatan Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü’nde drift gösterisi gerçekleştirdi.

Nefes kesen drift performansı adrenalin dolu anlara sahne oldu. Gölün çatlakları arasında adeta sov yapan pilotlar eşsiz görüntülere imza attılar.

-34 DERECEYİ GÖREN ÇILDIR GÖLÜ MANÇO'YA PİST OLDU

Doğukan Manço, “ Buz üstünde drift yapmayı uzun zamandır düşünüyordum. Güzel ve heyecan verici bir hayaldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 34 derecelere kadar düştüğü Ardahan'da, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’nde bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Ahmet Parlatan'da bu hayalimde bana eşlik etti.” dedi.

Doğukan Manço'yu görenler, 'Babasının oğlu' yorumunda bulundu.

