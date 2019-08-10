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Babasının öldüğüne inanmayıp cesedi morgdan aldılar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden şahıs, morga gelen çocukları tarafından, müdahale yapılmadığını iddia edilerek, cenaze aracı ile tekrar acile kaldırıldı.

Babasının öldüğüne inanmayıp cesedi morgdan aldılar

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı yakınlarında meydana geldi. A.G. idaresindeki 05 AL 004 yolcu otobüsü, bulvarda karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a (56) çarptı. Kazada ağır yaralanan Kırmızısaç, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI BABALARININ ÖLDÜĞÜNE İNANAMADI

Acı haberin çocuklarına verilmesinin ardından aile bireyleri, hastane morguna koştu. Morg görevlisi eşliğinde babalarının cansız bedenini gören fakat durumu kabullenemeyen Kırımızısaç ailesi, babalarının cesedini cenaze aracına yükleyerek hastane aciline götürdü.

ARBEDE YAŞANDI

Burada doktorların ölen babalarına müdahale etmesini isteyen aile bireyleri, sağlık personelleri ve polis ile aralarında arbede yaşandı. Dakikalarca hastane acil kapısında bekletilen Yılmaz Kırmızısaç’ın cenazesi, daha sonra polisin araya girmesiyle otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Babasının ölüm haberini polisten aldığını ve hastaneye koştuğunda ise kendisinin morga yönlendirildiğini aktaran Emrah Kırmızısaç, “Şimdi babama otobüs çarpmış ve vefat etmiş. Bu haberi tam ölümünden 2 saat sonra polisten aldık. Müdahale nasıl oldu, hastanede müdahale yapıldı mı bilmiyoruz. Babamın cenazesini morga göndermişler. Biz de cenazeyi tekrar hastane aciline getirdik. Tekrar müdahale edilmesini istiyoruz. Burada bize saldırıyorlar. Biz bir ihmalin olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kulandı.

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Kırmızısaç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ceset morg kaza

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
cehalet kötü birşey
Çok üzücü ve duygulandırıcı. Sevginin en yalın yansıması çocuklarının davranışı. Bugün aynı yaşlarda iki kişinin yaşamını kaybettiğine ilişkin haberlerde,bir kişi çocuğunun bıçaklaması sonucu yaşamını kaybediyor ve diğerinde trafik kazasında hayatını kaybeden kişi çocukları tarafından yeniden yaşama döndürülmeye çalışılıyor. Birisi sevgisizliği, insanlık vasfının kaybedilişini, diğeri sevgiyi ve insan olmayı gösteriyor
allah rahmet eylesin ölüm hak. Ama insan nasıl kabullensin babasının öldüğüne..
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