Babasının sevgilisinin fotoğraflarını müstehcen sitede paylaştı! Hayatı altüst oldu

İngiltere'de 22 yaşındaki Eleanor Brown, polis memuru olan babasının yıllar önce ilişki yaşadığı eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını bir müstehcen sitede paylaştı

Eleanor'un 62 yaşındaki babası Geoff Brown, 2012'de bir ilişki yaşamış, olay üç yıl sonra eşi Sarah'ın fotoğraf ve videoları bulmasıyla ortaya çıkmıştı. Daha sonra genç kız annesinin bu durumdan yıprandığını görünce kadın hakkında ilan açtı. İrtibat olarak da babasıyla ilişki yaşayan kadının kocasının numarasını ekledi.

HAPİS CEZASI ALDI

Eleanor ayrıca kadının kızına da "Annenin geçmişini asla unutturmayacağım, fotoğrafları her yere yayacağım" diye tehdit mesajı gönderdiği belirtildi. Şikayet üzerine de polis devreye girdi. Görülen duruşmada Eleanor'a işlediği suç için üç yıl hapis cezası verildi. İtiraz üzerine ceza iki yıla düşürüldü. 12 ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edilen Eleanor'un şimdi elektronik kelepçeyle evde olduğu öğrenildi.