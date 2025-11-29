Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Babasının sevgilisinin fotoğraflarını müstehcen sitede paylaştı! Hayatı altüst oldu

İngiltere'de bir kadın babasının eski sevgilisinin fotoğraflarını bir sitede paylaştı. Mahkemelik olan kadın hem işini, sevgilisini ve evini kaybetti. Üstüne bir de hapis cezası aldı.

Babasının sevgilisinin fotoğraflarını müstehcen sitede paylaştı! Hayatı altüst oldu

İngiltere'de 22 yaşındaki Eleanor Brown, polis memuru olan babasının yıllar önce ilişki yaşadığı eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını bir müstehcen sitede paylaştı

Babasının sevgilisinin fotoğraflarını müstehcen sitede paylaştı! Hayatı altüst oldu 1

Eleanor'un 62 yaşındaki babası Geoff Brown, 2012'de bir ilişki yaşamış, olay üç yıl sonra eşi Sarah'ın fotoğraf ve videoları bulmasıyla ortaya çıkmıştı. Daha sonra genç kız annesinin bu durumdan yıprandığını görünce kadın hakkında ilan açtı. İrtibat olarak da babasıyla ilişki yaşayan kadının kocasının numarasını ekledi.

Babasının sevgilisinin fotoğraflarını müstehcen sitede paylaştı! Hayatı altüst oldu 2

HAPİS CEZASI ALDI

Eleanor ayrıca kadının kızına da "Annenin geçmişini asla unutturmayacağım, fotoğrafları her yere yayacağım" diye tehdit mesajı gönderdiği belirtildi. Şikayet üzerine de polis devreye girdi. Görülen duruşmada Eleanor'a işlediği suç için üç yıl hapis cezası verildi. İtiraz üzerine ceza iki yıla düşürüldü. 12 ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edilen Eleanor'un şimdi elektronik kelepçeyle evde olduğu öğrenildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın bulmak için 600 yıllık mezarı kazdılarAltın bulmak için 600 yıllık mezarı kazdılar
2025’in kelimesi açıklandı!2025’in kelimesi açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.