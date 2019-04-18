Babasıyla aynı kaderi paylaştı! En acı tesadüf...

Onur Mahallesi'nde dün kamyonun kıraathaneye girdiği ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından kolonları hasar gören 3 katlı bina tahliye edildi.

Binada oturan iki aile, geçici olarak yakınlarının yanına taşınırken binanın durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik şeridiyle çevrelenen kıraathanenin harabeye döndüğü gözlenirken, devrilmeyen masaların üzerinde çay bardaklarının ve küllüklerin durduğu görüldü.

Sandalye, masa, müşterilerin ayakkabıları ile kamyondan kopan parçaların kıraathanenin içinde olduğu, binanın kolonlarında ve duvarlarında ise derin çatlaklar oluştuğu da görüldü.

"BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI"

Olayın görgü tanıklarından Hakan Saka, AA muhabirine, kazadan kısa süre önce kıraathaneden ayrıldığını söyledi.

Saka, "Yeni çıkmıştım ki çığlık sesleriyle arkamı döndüğümde kazayı gördüm. Herkes bir tarafa kaçıştı. Gelip baktığımda iki kişi kamyonun altında kalarak can vermişti. Olayda hayatını kaybeden kuzenler 9 yıl önce de aynı kıraathanedeki benzer bir kazadan yara almadan kurtulurken, Hasan Küçükdemir'in babası Veli hayatını kaybetmişti." diye konuştu.