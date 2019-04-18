Babasıyla aynı kaderi paylaştı! En acı tesadüf...

Onur Mahallesi'nde dün kamyonun kıraathaneye girdiği ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından kolonları hasar gören 3 katlı bina tahliye edildi.
Binada oturan iki aile, geçici olarak yakınlarının yanına taşınırken binanın durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Güvenlik şeridiyle çevrelenen kıraathanenin harabeye döndüğü gözlenirken, devrilmeyen masaların üzerinde çay bardaklarının ve küllüklerin durduğu görüldü.
Sandalye, masa, müşterilerin ayakkabıları ile kamyondan kopan parçaların kıraathanenin içinde olduğu, binanın kolonlarında ve duvarlarında ise derin çatlaklar oluştuğu da görüldü.
Olayın görgü tanıklarından Hakan Saka, AA muhabirine, kazadan kısa süre önce kıraathaneden ayrıldığını söyledi.
Saka, "Yeni çıkmıştım ki çığlık sesleriyle arkamı döndüğümde kazayı gördüm. Herkes bir tarafa kaçıştı. Gelip baktığımda iki kişi kamyonun altında kalarak can vermişti. Olayda hayatını kaybeden kuzenler 9 yıl önce de aynı kıraathanedeki benzer bir kazadan yara almadan kurtulurken, Hasan Küçükdemir'in babası Veli hayatını kaybetmişti." diye konuştu.
Aydın Mertyüz ise kazada hayatını kaybeden komşusu Hasan Küçükdemir'in, babasıyla aynı kaderi paylaşmasının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.
Öte yandan kamyon şoförü Özcan Ç.'nin (55) tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden iki kuzenin cenazelerinin ise İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsileri sonrası bugün Yamanlar Cemevi'nden kaldırılacağı bildirildi.
Onur Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, 7399/17 Sokak'tan çıkan 06 EB 499 plakalı kamyon, freni boşalınca 7371 Sokak'taki üç katlı apartmanın altında bulunan kıraathaneye girmiş, kazada Haki Küçükdemir (51) ile Hasan Küçükdemir (59) hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
AA
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