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'Babayı alırsın' deyip el hareketi yapan Melek Mosso'dan gelen tepkilere cevap

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 12.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Konser verdiği sırada bacaklarını açarak orta parmak işareti yapan Melek Mosso, gelen tepkilere cevap verdi. Mosso, kendisini eleştirenlere gösterdiği tavırla yine olay oldu.

'Babayı alırsın' deyip el hareketi yapan Melek Mosso'dan gelen tepkilere cevap

Melek Mosso, bir konserinde elbisesini açıp kadınlara seslendi. Şarkıcının konuşma sonrası yaptığı orta parmak hareketi sosyal medyada destek mesajlarının yanı sıra tepki mesajları da aldı.

"AÇMAK İSTİYORSANIZ AÇIN"

Şarkıcı Melek Mosso bir konserinde bacaklarını göstermesi ve söyledikleri Twitter gündemine oturdu.

Mosso bacaklarını açarak; "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok. aksini söyleyenlere ....." ifadelerini kullanması tepki çekti.

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AYNI ÜSLUPLA CEVAP VERDİ

Yaptığı hareketle tepki toplayan Mossoya, eleştiri mesajları yağdı. Mosso kendisine gelen eleştirilere aynı üslupla cevap verdi.

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"NAMUS BEKÇİLİĞİ KASIYOR GERİ ZEKALI"

Mosso, "Bitki kadar zekası olmayan insanlar var. .... diye dolaşıyor ortalıkta, sonra gelmiş bana buradan namus bekçiliği kasıyor geri zekalı. Sizin gibileri takmıyoruz. Canınız nasıl istiyorsa öyle yapın Bacılarım -Ah Be Aysel - Babayı Alırsın" cevabını verdi.

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melek mosso küfür el hareketi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne ahlaksiz ve basit bir insansin. Sonradan gorme dedikleri bu olsa gerek yapilan yorumlara bile ahlaksiz cevap veriyorsun. Zoruna gidiyorsa yapilan yorumlar, sacma sapan uslup kullanma..
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