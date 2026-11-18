Sony, Grand Theft Auto 6 (GTA 6) öncesinde PlayStation 5 için yeni bir sistem yazılımı güncellemesi daha yayımladı. 26.07-14.23.00 sürüm numarasını taşıyan güncelleme, önemli yenilikler yerine güvenlik düzeltmelerine odaklanıyor.

Sony, son dönemde PS5 için düzenli aralıklarla sistem yazılımı güncellemeleri yayımlıyor. Önceki birçok güncellemede olduğu gibi yeni sürümün notlarında da yalnızca sistem yazılımında bazı güvenlik düzeltmeleri yapıldığı belirtiliyor.

GTA 6 OYNAMAK İSTEYENLER İÇİN GÜNCELLEME ZORUNLU

Yeni güncelleme, PS5 ve PS5 Pro kullanıcılarının çevrim içi özelliklere erişebilmesi ve en yeni oyunları oynayabilmesi için zorunlu tutuluyor. Bu oyunlar arasında GTA 6 da bulunuyor. Oyuncuların GTA 6'yı çalıştırabilmesi için konsollarının sistem yazılımını en güncel sürüme yükseltmesi gerekiyor.

Güncellemenin konsolun bir sonraki açılışında otomatik olarak indirilmesi bekleniyor. Kullanıcılar, Ayarlar > Sistem > Sistem Yazılımı > Sistem Yazılımı Güncellemesi ve Ayarları bölümünden güncellemeyi manuel olarak da indirebiliyor.

Aynı menü üzerinden gelecekteki sistem yazılımı güncellemelerinin otomatik olarak indirilip yüklenmesi de etkinleştirilebiliyor.

Kaynak: EuroGamer