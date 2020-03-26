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Babel'den koronavirüs günlerinde şaşırtan paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

Dünya koronavirüs ile boğuşurken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den şaşırtan paylaşım geldi.

Babel'den koronavirüs günlerinde şaşırtan paylaşım

Ajax forması giyen Ryan Babel'in paylaşımı hem şaşırttı hem de kızdırdı. Dünya koronavirüs ile boğuşurken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den şaşırtın paylaşım geldi.

Babel IG hesabından yaptığı paylaşımda "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" ifadelerini kullandı. Koronavirüs nedeniyle tüm dünya durma noktasına gelirken Babel'in bu paylaşımı tepki çekti.

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ryan babel Galatasaray Spor Toto Süper Lig ajax

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