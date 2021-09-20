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Babel'in paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı

20.09.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da taraftarın tepki gösterdiği isimlerin başında gelen Babel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Hollandalı yıldız kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Babel'in paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı. Sarı-Kırmızılılar, Candeias'ın 87. dakikadaki golüne engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti.

Sarı-Kırmızılılar'da taraftarın hedefinde ikinci yarı oyuna giren Ryan Babel vardı. Topla her buluştuğunda ıslıklanan tecrübeli oyuncu maç sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan oyuncular arasında bulunan Hollandalı futbolcu, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.

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PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Ryan Babel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Araba içinde çekilen fotoğrafını yayınlayan Babel, "Son dakikalarda maçı kaybetmek daha çok acıtıyor. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Bugün beni kişisel olarak destekleyen taraftara teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar buradan da Babel'e tepkilerini gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ryan Babel
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